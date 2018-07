Zehnjährige schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz vor 7 Uhr hat sich ein zehnjähriges Mädchen schwere Verletzungen zugezogen. Das Kind wollte laut Polizei an der Einmündung Wehinger Straße / Felsenstraße die Fahrbahn überqueren, um an die dortige Bushaltestelle zu gelangen. Dabei wurde das Mädchen von einem Kleinbus einer 66-jährigen Frau erfasst und zu Boden geschleudert. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei noch Zeugen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (Telefon 0741 / 34879-0) in Verbindung zu setzen.