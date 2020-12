Zdenko Merkt findet Leo Grimms Haltung unlogisch

Zdenko Merkt, Mit-Gemeinderat von Kreis- und Gemeinderat Leo Grimm antwortet auf dessen Stellungnahme vom 11. Dezember: „Leo Grimm fordert mehr Investitionen in Gesundheitsversorgung.“ Man spüre deutlich, dass die Spaichinger FDP mitten im Landtagswahlkampf für 2021 stecke: „erst die populistische Forderung nach Luftfiltern für die hiesigen Schulen, die wie sich in der letzten Gemeinderatssitzung herausgestellt hat, mit 100000 Eurobei weitem nicht finanzieren lässt, sondern je nach Ausführung über das Dreifache kosten kann.“ Jetzt die Forderung nach bestmöglicher Gesundheitsvorsorge mit dem Vorwurf, der Kreis schließt das Spaichinger Krankenhaus und „lässt nun Bürger ohne Mandat über die Folgen rätseln!“, zitiert Merkt Grimm. Merkt weiter: „Eine Schließung die, wir erinnern uns, auch mit den Stimmen von Grimm und seinem Fraktionskollegen Aulila beschlossen wurde.“ Milliarden sollten doch besser statt in Corona Lockdown-Maßnahmen in die bestmögliche Gesundheitsversorgung gesteckt werden, habe Grimm gemeint.

500000 Euro seien jüngst laut einem Antrag von Grünen und CDU im Kreistag in den Kreishaushalt für die Entwicklung des Spaichinger MVZ/IGZ eingeplant worden, jedoch die Spaichinger Vertreter der FDP im Kreistag stimmten nicht dafür, sondern enthielten sich. „Wo bleibt da die Logik?“, so Merkt. Als Vertreter der Spaichinger Interessen und des Nordkreises sei das nicht zu verstehen.