Zünfte präsentieren sich

Eine charmant lächelnde und durchsetzungsstarke „Muckenspritzer-Zunftmeisterin“, ein rühriger Vorsitzender, ein souveräner Ringpräsident der Narrenfreunde Heuberg, ein Monsignore „Don Amanno“, ein Musikverein, eine Narrensamenschar und eine Hundertschaft von freiwilligen Helfern haben es möglich gemacht, dass das 25-jährige Jubiläum der Muckenspritzerzunft Mahlstetten übers Wochenende zu einem grandiosen Fest wurde. Es klappte in allen Bereichen wie am Schnürchen.

Jenny Schutzbach, das junge, hübsche Gesicht der Zunft, hielt die organisatorischen Fäden an den beiden Brauchtumsabenden, beim Zunftmeisterempfang und Umzug fest in der Hand. Ringpräsident Reinhold Hafen verwies nicht ohne Stolz auf seine 15 Mitgliedszünfte, die sich in den nunmehr 35 Jahren ihres Bestehens eine allseits große Anerkennung erarbeitet hätten. Auch Bürgermeister Helmut Götz, der gleich zweimal ein Fass anstechen durfte, war voll des Lobes über seine Muckenspritzer.

Und wenn noch einer ganz besonders herausgehoben werden darf, dann ist es „Monsignore Amanno“, der sich im Stile eines Don Camillo beim sonntäglichen Gottesdienst unter den Orgelklängen des Mahlstetter und des Mainzer Narrenmarsches in die Bütt stellte und gleichzeitig in x Durchgängen soviel Weihwasser verspritzte, dass das nicht ohne segensreiche Wirkung auf den Verlauf des Fests bleiben konnte.

Im Rahmen all dieser positiven Rahmenbedingungen spulte sich zwei Abende ein Brauchtumsspektakel ab, das alle Facetten des närrischen Heuberg-Ring-Treibens über die Show-Bühne flimmern ließ. Die Halle platzte schier aus allen Nähten, als die Muckenspritzer diesen Reigen eröffneten und ihre Freunde zu ähnlichem Treiben auf die Bühne lockten. Sie alle aufzuzählen wäre mühsam: Da kugelten die Haldenwahler aus Bärenthal über die Bühne, tanzten die Bubsheimer Habermusweible, die Blättliblätz aus Heidenstadt und die Hexen und Narren des Narrenvereins Egesheim, immer begleitet von den Informationen ihrer Zunftmeister effektvoll vor einem aufmerksamen Publikum. Jene, die sich nicht so für das Brauchtum interessierten, fanden im Disco-Zelt eine entsprechende Alternative zum Austoben.

Am Samstag wirbelten die Kingesemer Holzepfel auf dem Bühnenboden, präsentierten sich die Böttinger Teufel und ihre Guoteret-Weible, der Strohbär mit seinen Treibern ebenso wie die Reichenbacher Narren und Bajazzos. Den absoluten Höhepunkt aber bildeten die „Noten-Kratzer“ der Michelezunft Hartheim, die einen irren Sound in die Halle zauberten, dass die Wände sprichwörtlich wackelten. Der Narrenverein Irndorf und die stolze Gullenzunft aus Renquishausen präsentierten sich in bester Verfassung, bis zum Schluss die „Gässle-Fätzer“ aus Spaichingen einen markanten Schlusspunkt setzten. Die Böttinger Garde blitze in ihrem Showtanz mit meisterhaftem Können auf.