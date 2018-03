Yoga-Angebote für Kinder, Teenager und Erwachsene

Mit „Yoga für Kinder“ bietet die Volkshochschule einen Kurs speziell für Kinder an. Er beginnt am Dienstag, 27. Februar von 16 bis 17.15 Uhr unter der Leitung von Daniela Rominger und umfasst insgesamt elf Termine. Der entsprechende Kurs für Teenager startet ebenfalls am Dienstag, 27. Februar von 17.30 bis 18.30 Uhr und umfasst ebenfalls elf Termine. Im kindgerechten Yoga-Kurs werden verschiedene Yogaübungen spielerisch anhand von Geschichten kennengelernt und geübt.

Im Erwachsenenbereich startet am Mittwoch, 28. Februar, der Kurs „Yoga und freier Atem“ von Franz Stettwieser. Beginn ist um 17.15 Uhr. Am Samstag, 10. März, findet der Kurs „Gesunde Wirbelsäule – durch Yoga“ unter der Leitung von Franz Stettwieser von 10 Uhr bis 16 Uhr statt. Die Teilnehmer werden gebeten, jeweils bequeme Kleidung, Kissen und Decke mitzubringen. Weitere Informationen und Anmeldung im VHS-Büro, Marktplatz 19/1, unter der Telefonnummer 07424/ 921 71, per Fax 07424/ 921 73, per E-Mail unter spaichingen@vhs-tuttlingen.de