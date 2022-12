X-Mas-Party der Primtalteufel: Tolle Stimmung unter der Weihnachtsmütze

Eine so volle Spaichinger Stadthalle wie jüngst gibt es selten: Die Primtalteufel hatten zur 6. „X-Mas-Party“nach zweijähriger Coronapause eingeladen (Foto: Bartler). Die Halle war entsprechend vorweihnachtlich festlich geschmückt. Um für weihnachtliche Stimmung zu sorgen, gab es unter anderem Glühwein und Waffeln. Die Bedienungen waren alle einheitlich mit Zipfelmütze und blinkender Beleuchtung geschmückt. Und dazu war der Eintritt frei. Damit aber nicht genug: Die ersten 200 Gäste erhielten zur Begrüßung ebenfalls eine „X-Mas-Mütze“. Schon um 20 Uhr stand man vor der Stadthalle in eisiger Kälte Schlange. Einmal drin, wurden die rund 600 Gäste musikalisch von DJ JRY mit schmissigen Songs vom Plattenteller so richtig in Stimmung gebracht. Der Funke sprang sofort über, und so fanden sich auch nach und nach einige Gäste auf der Tanzfläche wieder, um bis in die frühen Morgenstunden abzutanzen. Die Primtalteufel Spaichingen freuten sich als Veranstalter der X-Mas Party über die volle Festhalle und meinten. „Einfach nur genial.“ Weitere Fotos unter: Primtalteufel-X-Mas 2022