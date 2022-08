Worte, die stärken und ein starkes 75er Fest der 47er

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter der Thematik „Worte, die stärken“ und „Verleih uns Frieden“ begann der Festtag des Jahrgangs 1947 in der evangelischen Kirche mit einem wunderschönen und sehr besinnlichen ökumenischen Gottesdienst.

Jahrgangsvorsitzender Hubert Schnee brachte in seiner Ansprache diese Inhalte mit den entsprechenden Motivtafeln auch bildhaft zum Ausdruck und gab damit den roten Faden durch die Feierstunde an die beiden Kirchenvertreter Pfarrer Thiemann und Pastoralreferent Blessing weiter. Diese griffen die Idee in einem tiefgreifenden und wohl abgestimmten Zwiegespräch auf. Sie fragten danach, „was ist ein gutes Leben“, das ja für die 47er in ihrem Leben stets präsent war und nur in letzter Zeit eine kleine Delle auszuhalten hatte. Die Geistlichen wünschten sich gottgewollt den Raum für ein „eigenes Dasein in der Gemeinschaft“, ein „Herz für andere“, ein liebevolles Miteinander und hinführend zu den Worten, die wohlfühlen, sollte man das Licht der Welt sehen, das wir täglich erfahren dürfen. All dies würde zum Glücklichsein beitragen und auch Frieden erbringen. Das gute über die Mitmenschen zu sagen, war dann Mittelpunkt der Festrede. „Vielen Dank, dass du da bist, du hältst mich, du bist einmalig und wertvoll, schön, dass es dich gibt“ und dann mitfühlend in den Fürbitten an Gott, das Ende des Krieges in der Ukraine, die Pandemie und sichtbare menschliche Unvollkommenheit schlichtend zu beeinflussen. Zum Abschluss der Feierstunde ergänzte Jahrgangsmitglied Christel Eyrich diese Wünsche musikalisch auf der Panflöte mit dem Erfolgslied von Nicole, ein bisschen Frieden für alle in dieser Welt.

So eingestimmt konnte schon von der Kirche aus in den proppenvollen Ausflugsbus eingestiegen werden, der zunächst Richtung Konstanz zum zweiten Frühstück auf den Parkplatz Brandbühl führte. Gut gestärkt ging es dann zum schweizerischen Arenenberg, wo man in herrlicher Aussicht das eigentliche Ziel des Tages, die Erkundung des Untersees und der Höri in Augenschein nehmen konnte. Das vom Jahrgang gecharterte Ausflugsschiff wartete zur Weiterfahrt von Mannenbach bis Stein am Rhein. Den Abschluss genoss die Festfamilie dann in Horn im Gasthaus Hirsch, nicht ohne anschließend nochmals den herrlichen Blick auf den gesamten Untersee zu genießen und dies in der Gewissheit, dass das Motto des 50er Festes „Im Strom des Lebens“ zufrieden weitergehen kann.