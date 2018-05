(Wo)Menvoices singen bei Frühlingsfest

Beim Frühlingsfest des Türkisch-islamischen Vereins hat es am Wochenende ein Novum gegeben. Erstmals in der noch jungen Geschichte traten die (Wo)Menvoices am Sonntag in den Mittelpunkt des Geschehens.

Die Weichen dafür waren schon im vergangenen Jahr gestellt worden, als die Frage diskutiert wurde, wie man das deutsch-türkische Verhältnis etwas mehr beleben könnte. Damals wurde seitens des Chores die Absicht kundgetan, dass man gerne einmal, bei diesem für die Türken so wichtigen Fest, singen würde. Cevdet Karaca und Ebubekir Kedikli fanden diese Idee gar nicht schlecht und so wurde am Sonntag das erste Gastspiel des Chores im Zelt in der Wiesenstraße Realität.

Türkische Gastfreundschaft

Sich über die türkische Gastfreundschaft freuen, die kulinarischen Leckereien genießen und Trennendes und Gemeinsames reflektieren – all das konnte man an diesem Sonntag so richtig erleben. Natürlich steckte hinter dem Engagement der (Wo)Menvoices auch die Absicht, den türkischen Freunden zu verstehen zu geben, dass sie sich nicht nur in ihren eigenen Reihen wohlfühlen können, sondern auch gerne einmal als Gast bei deutschen kulturellen Veranstaltungen sein dürfen.

Und wie kann man so einen Wunsch besser zum Ausdruck bringen als mit einem musikalischen Gastspiel? Auf dem Programm stand absichtlich deutsches Sanges-Kulturgut, angefangen vom „schönsten Wiesengrunde“ über „Grüß Gott, du schöner Maien“ oder „Die Gedanken sind frei“, um letzten Endes noch der schwäbischen Spätzle ein Loblied zu singen.

Den Knaller lieferte der Chor mit dem weltbekannten Kanon vom „Bruder Jakob“ der eine ideale Basis dafür gab, die Türken sängerisch mit ins Boot zu holen. Das klappte hervorragend. Aus voller Kehle wurde von türkischer Seite das „Jakub usta“ in den deutschen Kanon eingeklinkt. Das machte allen Akteuren sichtlich Spaß, und man spürte förmlich, dass auch die Türken an solchen Liedern ihre Freude hatten.

Der Applaus der Türken war ein Indiz dafür, dass dieses Gastspiel ein Erfolg war. Ebubekir Kedikli bedankte sich bei den deutschen Gästen mit Blumen. Und die Sängerinnen und Sänger der (Wo)Menvoices freuten sich über diese Gastfreundschaft der Türken.

Mücahid Karaca und Furkan Karaca nutzten anschließend noch die Möglichkeit ihren deutschen Freunden die Moschee zu zeigen.