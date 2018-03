Wohnungssuche ist für Spaichinger Asylbewerber größtes Problem

Nach wie vor ist das Kernthema der ehrenamtlichen Helfer der Flüchtlingshilfe Spaichingen das Finden bezahlbarer Wohnungen. Über ihre Erfahrungen in dieser Hinsicht sprachen die Helfer bei ihrer jüngsten Sitzung. Außerdem stellte sich die auch für Spaichingen zuständige Integrationsmanagerin Tanja Herter den Helferinnen und Helfern vor. Sie bietet eine Sprechstunde im Spaichinger Rathaus an und zwar donnerstags von 9 bis 11 Uhr im Zimmer 135.

Noch beschränke sich die Arbeit mit den Menschen, die die Erstunterbringung verlassen durften, vor allem darauf, Kontakte herzustellen und zu vermitteln. Dies zum Beispiel zu Beratungsstellen, die Volkshochschule, Vereine und Institutionen. „Briefe erklären ist momentan das wichtigste“, sagt Tanja Herter und erntet im Kreis große Zustimmung. Die bürokratische Sprache vieler Schreiben „muss man selbst ja erst mal verstehen“, sagt eine Helferin.

Lebenshilfe leisten fängt schon bei Ratschlägen zum richtigen Wohnen an: Mittels eines Leitfadens mit Piktogrammen wird erklärt, wie man richtig heizt, richtig lüftet, die Mülltrennung beachtet, wie man Rohrverstopfungen vermeidet und vieles mehr. Ein geflüchteter Mann habe einmal halb resigniert, halb lachend gesagt: „Mir scheint, ich mache von 100 Dingen 99 falsch in Deutschland“, erzählt eine Helferin. Aber es gibt auch lustige Situationen der Anpassung, wie etwa, als alleinreisende junge Männer, nicht gewohnt, Wäsche in der Maschine selbst zu waschen, gleich ein ganzes Päckchen reingeschmissen haben und sich über den vielen Schaum wunderten.

„Teatime“ gedeiht

Neben den Integrationsbemühungen nimmt eine weitere Aktivität der Initiative eine positive Entwicklung: Die „Teatime“ freitags ist vom Heim in das Martin-Luther-Haus umgezogen und erfreue sich wachsender Beliebtheit, berichtet die Sprecherin der Flüchtlingshilfe, Gritli Lücking. Der offene Treffpunkt für Flüchtlinge und schon lange hier lebende Spaichinger ziehe inzwischen auch neue Gesichter an, worüber man sich freue.

Allerdings werden immer noch Helfer gesucht. „Das ist keine schwere Arbeit“, sagt Gritli Lücking. Es geht darum, in zwei Schichten zu je rund eineinhalb Stunden die Getränke, das Geschirr und die Spiele vorzubereiten und wieder wegzuräumen. Geöffnet ist die Teatime immer freitags von 15 bis 17 Uhr.