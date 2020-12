Wo bleibt die Chorgemeinschaft ohne Auftritte und Proben?

Singen an Weihnachten - geht auch mit Maske

Kein Konzert, kein kirchenraumfüllender Gesang wird in diesem Jahr das Weihnachtsfest einläuten. Doch die Chorsängerinnen und -sänger wollen sich davon nicht unterkriegen lassen:

Für Uli Groß gehört „genüsssliches Singern in der Gruppe“ eigentlich zu Weihnachten dazu. „Aber selbst in kleiner Weihnachtsversammlung oder allein vor dem Radio oder mit Youtube macht es Freude und Hoffnung, die schönen und traditionsreichen Lieder erklingen zu lassen.“

„Ich bin am Weihnachten im Vorteil, weil ich eine große Familie habe, die auch ihre Instrumente mitbringt“, sagt Rudolf Irion. Aufs Singen will er nicht ganz verzichten. „Vielleicht schränken wir uns ein bisschen ein“, meint er aber und rät denjenigen, die alleine feiern oder keine Instrumente zur Hand haben, eine CD mit Weihnachtsliedern einzulegen. „Da kennt man bestimmt das eine oder andere Lied und kann mitsingen.“

Bei Alfons Liebermann steht an Heiligabend ein kleines Weihnachtsprogramm an - „mit Theaterstücken und Geschichten“. Auf Gesang will aber auch er, zumindest im engen Familienkreis, nicht ganz verzichten. Sein Tipp: „Jetzt hat doch jeder Zeit dazu, in den hintersten Ecken nach Weihnachtsbüchern und Textheften zu kramen.“ Ausgestatten mit diesen Utensilien könne man dann Weihnachten im kleinsten Kreis feiern und das besondere Fest nutzen, um sich zu gehen.

Wer nicht lange auf Interntplattformen nach Weihnachtsliedern suchen will, findet auf der Homepage des Freiburger Instituts für Musikmedizin einige Stücke zum Mitsingen. Die Protagonisten tragen beim Singen ihre Masken - und es klingt trotzdem gut: Weihnachts-Special | Freiburger Institut für Musikermedizin (mh-freiburg.de)