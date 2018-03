Wladimir Putin in Spaichingen - das steckte dahinter

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Spaichingen besucht - allerdings ist das eine ganze Weile her. Am heutigen Mittwoch vor 25 Jahren kam er in einer Delegation des damaligen St. Petersburger Oberbürgermeisters Anatolji Sobtschak zu Besuch.

Sobtschak war im März 1993 angereist, um mit dem damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel politische Gespräche zu führen. Es ging unter anderem darum, Russlanddeutschen aus Kasachstan statt einer Aussiedelung nach Deutschland auch eine Umsiedlung in die Nähe von St. Petersburg anzubieten.

Putin dolmetschte damals die Gespräche, seine Unterschrift findet sich noch heute im Goldenen Buch der Stadt Spaichingen. Brisantes Detail: Die Tochter des mittlerweile verstorbenen Sobtschak, Xenia Sobtschak, tritt im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf in Russland gegen Wladimir Putin an. Bei der Wahl, die am 18. März über die Bühne gehen soll, gilt sie allerdings als chancenlos.