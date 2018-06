WKG-Turner ziehen in Aufstiegswettkämpfe ein

Die Kunstturn-Mannschaften der WKG Spaichingen-Göllsdorf blicken auf erfolgreiche Wettkämpfe zurück. Das Bezirksliga-Team siegte bei der KTV Oberschwaben in Kressbronn mit 263,4:223,1 Punkten. Gleichzeitig gelang der zweiten Mannschaft in der Kreisliga gegen Heinriet (bei Heilbronn) mit 251,8:183,95 Punkten ein noch deutlicherer Erfolg. Beide WKG-Turnriegen ziehen damit ohne Punktverlust in die Aufstiegswettkämpfe ein, die beim Ligafinale am 3. Mai in Bohnheim ausgetragen werden.

Im Bezirksliga-Wettkampf gegen Oberschwaben begann die WKG beim Bodenturnen souverän. Mit mehr als acht Punkten Vorsprung legten sie den Grundstein für einen erfolgreichen Wettkampf. Das Pauschenpferd dominierten die Turner aus Spaichingen/Göllsdorf noch deutlicher. Ebenfalls an den Ringen war der Gerätesieg nie in Gefahr. Zur Halbzeit lag die WKG mit 134:105 Punkten vorn. Im zweiten Abschnitt turnte die WKG nun weitere sichere Übungen. Auch der Sprung und das Barrenturnen gingen klar an die Auswärtsmannschaft. Am abschließenden Reck mussten sich die Gäste jedoch geschlagen geben.

Die WKG ging nur mit einer Rumpfmannschaft von sieben Turnern an den Start: Philipp Reuther, Philipp Frenger, Maik Reichmann, Michael Hirsch, Markus Barho, Daniel Hauser und Daniel Kirchmaier.

Im Wettkampf der zweiten Mannschaft gegen Heinriet fiel der Sieg noch deutlicher aus. Bereits nach dem Bodenturnen war auf Grund einer Führung von 15 Punkten alles. Auch alle weiteren Geräte konnte die WKG locker für sich entscheiden und turnte einem nie gefährdeten Sieg entgegen.

Die detaillierten Ergebnisse können unter kutu.stb-liga im Internet nachgesehen werden.

Beide Mannschaften stehen nun in Ihren Staffeln ungeschlagen auf dem ersten Platz und fahren mit großen Aufstiegsambitionen zum Ligafinale am 3. Mai nach Bolheim.