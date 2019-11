Witzeerzähler bringt Zuhörer in der Spaichinger Stadthalle zu „Schnappatmung“

„Voll auf die Zwölf“…. so hat der Comedy Abend am Samstag in der Spaichinger Stadthalle mit dem Witzeerzähler Oliver Gimbers alias „Olli“ gelautet. Und sie saßen: Die Zuhörer krümmten sich vor Lachen. Einige bekamen fast „Schnappatmung“.

Sich selbst bezeichnet Gimbers als einen Menschen mit einfachem Gemüt, der viel über sich selber lachen und andere Menschen zum Lachen bringen kann. Seine Witze kommen wie aus der Pistole geschossen auf das Publikum zu. Zum Teil nicht ganz „jugendfrei“ und auch nicht „druckreif“ für eine seriöse Tageszeitung. Ein Witz der über der Gürtellinie platziert war: „Was waren die letzten Worte des Speerwurf-Lehrers? Alle Speere zu mir“.

Olli wagte sich auch an Witze, die haarscharf an der „political correctnes“ vorbei schrammen. Zum Beispiel über Menschen mit Handicap. Doch er fragt sie, ob er solche Witze über sie reißen darf. In Spaichingen bejahten dies zwei Besucher. Vor einigen Jahren habe er einen ganz Shitstorm angezogen, als er Witze über dunkelhäutige Menschen machte.

„Ich war drauf und dran das ganze hinzuschmeißen.“ Als er eine Nachricht von einem schwerkranken jungen Mann bekam, dass er doch weiter machen solle, denn dies sei die einzige Freude in seinem noch kurzen Dasein, machte Olli weiter mit seinen Witzen.

Oliver Gimbers kommt aus Pforzheim im Enzkreis. Er ist dort ein selbständiger Malermeister und führt ein größeres Geschäft. Seine Comedy-Auftritte sind sein zweites Standbein.

Durch Zufall gelangte „Olli“ zu Berühmtheit. Im Jahre 2015 bat ihn ein Freund aus Neuseeland, einen Witz auf Whats App, einem Nachrichten-Programm vor allem für Handys zu senden. Durch Zufall wurden die Witze geteilt und „schossen sogleich durch die Decke“. Die Klickzahlen gingen in kürzester Zeit in die Hunderttausende.

Es seien dann vor allem Menschen mit schweren physischen und psychischen Leiden gewesen, welche dankbaren Mails an Olli schrieben, so war zu erfahren. Mit seinem Einsatz schenkte er einen kurzen Moment des Lachens und der Freude, so der Tenor.

Die Fernseh- und Radiosender wurden aufmerksam, und so entschied sich „Olli“ ab April 2016, auf Tournee zu gehen. Über 70 Auftritte in ganz Deutschland hat er schon veranstaltet. Bei SAT 1 Und RTL ist er ein gefragter Gast. Über 500 Millionen haben sein Witze angeschaut. Und life jetzt auch die Spaichinger.