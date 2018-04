Bereits im letzten Quartal dieses Jahres beginnt das Land mit der Planung für die Umgehungsstraße Spaichingen-Balgheim (wir berichteten am Dienstag). Für Spaichingens Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher hat sich „die systematische und strategische Ausrichtung, wie man für eine Ortsumfahrung zum Ziel kommt, bezahlt gemacht“.

Über Jahre hinweg habe er immer wieder in vielen Gesprächen auf die Dringlichkeit der Maßnahme beim Regierungspräsidium hingewiesen und damit die Bitte verbunden, dass Spaichingen und Balgheim beim Planungsbeginn gut berücksichtigt werden sollen. Auch das Präsidium habe in allen Mitteilungen bekundet, dass die Ortsumfahrung Spaichingen-Balgheim eine sehr hohe Planungsrealisierung erhalten soll.

Die Regierungspräsidentin habe mit ihrem Planungsstab Wort gehalten und „macht das wahr, was sie unter der Voraussetzung entsprechender Priorisierungseinstufung durch Bund und Land versprochen hat“.

Versprechen halten

Schuhmacher will auch sein Versprechen gegenüber der Balgheimer Bevölkerung wahr werden lassen, wonach auch Spaichingen im Zuge der Planung die Balgheimer Interessen - soweit vertretbar - mit vertreten wolle. Nach seiner Ansicht müsse es „für beide Gemeinden von Vorteil sein, dass die Umgehungsstraße jetzt gebaut wird. Das kann gelingen, wenn sich beide Gemeinden in der Planung später wieder finden“. Demzufolge gelte es jetzt, die Interessen der beiden Gemeinden auszuloten, „um möglichst viele Ideen in die Planung einfließen lassen zu können“. Schuhmacher: „Wir waren noch nie so nah am Ziel wie jetzt. Diese Chance müssen wir ergreifen und mit den Planungsträgern gut und zügig zusammenarbeiten.“