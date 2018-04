„Wir haben nur Außenseiterchancen“

Im dritten Jahr in Folge finden am Samstag, 28. April, ab 14.30 Uhr die Finalspiele des Be-zirkspokals in der Region Bodensee/Schwarzwald in Spaichingen statt. Der Ausrichter ist mit dem Herren- und Damenteam dabei. Wir sprachen mit Thomas Mayer (Foto: privat), Trainer der Männer-Mannschaft, über die Chancen seines Vereins.

Herr Mayer. Nach dem Aufstieg in die Landesliga ist Ihr Team nun auch Favorit auf den Pokaltitel 2018?

Nein. Auch im Volleyball heißt es: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Realistisch gesehen, haben wir nur Außenseiterchancen. Nach einer langen Saison und dem Wahnsinnsfinale mit dem Gewinn der Meisterschaft am letzten Spieltag haben wir nun vier Wochen pausiert. Das hatte sich das Team verdient.

Das hört sich nicht nach optimaler Vorbereitung an?

Wir hatten am Freitag die vierte Trainingseinheit. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, uns die Pause zu gönnen, um die Akkus aufzuladen. Es ist zwar nicht so, dass man in vier Wochen alles verlernt. Der Fokus liegt für mich bereits auf der Saisonvorbereitung für die Landesliga. Wir müssen uns deutlich verbessern, um bestehen zu können. Die Pokalspiele sehe ich als Möglichkeit, um taktische und technische Neuerungen zu testen.

Wollen Sie nicht die Chance nutzen, Ihren Pokaltitel der beiden Vorjahre zu verteidigen?

Es ist schön, vor heimischer Kulisse ein Finale zu spielen und zu gewinnen. Sollten wir die Chance erhalten, werden wir auch versuchen, sie zu nutzen. Wichtiger ist es, in der Landesliga zu bestehen. Deshalb arbeiten wir an unseren Schwachpunkten wie der Annahme. Wir stellen auf ein neues System und eine modernere Technik um. Das führt zunächst dazu, dass die Annahme schlechter wird, bevor die Lernschleifen wirken und die neue Technik uns nachhaltig erfolgreicher macht. Deshalb sehe ich uns eher mit Außenseiterchancen.

Im Pokalfinale stehen die Spitzenteams der Bezirksliga Schwarzwald/Bodensee. Wer ist Ihr Favorit?

Bei den Herren sehe ich den SV Dingelsdorf. Sie standen bis auf den letzten Spieltag immer auf Platz eins, bevor wir sie doch noch abfangen konnten. Dennoch waren sie das spielstärkste Team der Liga. Aber auch Trossingen traue ich eine Sensation zu. Je nach Tagesform können die Trossinger ein Spitzenteam besiegen. An einem schlechten Tag aber auch gegen einen Abstiegskandidat verlieren.

Wie ist Ihr Tipp bei den Damen?

Ich glaube, dass unser Team ganz gute Chancen hat. Wichtig ist, dass alle Spielerinnen einsatzfähig sind. Sie haben nach der Runde weiter trainiert und in der Saison gezeigt, dass sie gegen die Topteams bestehen können.