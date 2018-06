Wintersportregion von der schönsten Seite

Traumhafte Bedingungen finden Erholungssuchende derzeit in der Region Spaichingen/Heuberg vor: Die Loipen sind gespurt, und auch Wandewege sind so ausgetreten, dass man gut spazieren kann, ohne auf Eisplatten zu rutschen.

Wer sich allerdings querfeldein schlägt und keine Schneeschuhe an den Füßen hat, kann auf den Flächen des Heubergs und am Klippenenck durchaus auch einmal bis zu den Oberschenkeln im Schnee versinken. Selten zeigt sich der Winter so zauberhaft wie derzeit. Wo es die schönsten Loipen auf dem Dreifaltigkeitsberg, dem Klippeneck und den Gemeinden des Heubergs gibt finden Sie auf der Karte der Arbeitsgemeinschaft Skiwanderwege, die ein weites, gut beschildertes und gepflegtes Netz unterhält unter: http://www.skiwanderwege-heuberg.de .