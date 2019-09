Wilder Westen auf der „Bleiche“

Ein Hauch vom Wilden Westen hat die Besucher am Samstagabend auf dem Hofgut und Gaststätte „Bleiche“ in Spaichingen unter dem Dreifaltigkeitsberg umweht. Es war „Country-Night“ angesagt, und viele Besucher kamen zu den Musikern der Gruppe Honky tonk Hobos. Die vier Musiker kommen nicht aus Texas, sondern aus dem Kreis Rottweil und dem Hegau. Gespielt wird live auf der E-Gitarre, der klassischen Western-Gitarre, dem Bass und Schlagzeug. Es war für die Musiker der zweite Auftritt auf der „Bleiche“. Gleich in Schwung kamen die Gäste, zum Teil im Western Look gekleidet, mit den Hits „On The Road Again, „Lay Down Sally“ oder dem Stück von Johnny Cash, „Big River“. Einige Fans ließen es sich nicht nehmen, zu den Country-Klängen einen echten US-Line-Dance hinzulegen.