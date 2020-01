Wilde Hexen treiben Schabernack

Wer noch keine leibhaftige Hexe gesehen hat, der war am Samstag beim 12. Nachtumzug der Funkenhexen in Spaichingen am richtigen Ort. Aus 60 Vereinen kamen zum Teil richtig gruselige Gestalten wie Teufel in allen Ausführungen, Werwölfe, Eich-Wiber, Wollhansele, Lindemännle, Goaschder, Geisterjäger, Kohlhaldaweible und viele bucklige, krumme, schöne, aber auch recht „schiache“ Hexen mit schnörkeligen und langen Nasen. Die trieben ihr Unwesen mit dem Publikum.

Manch ein Besucher geriet in eine richtige Konfettidusche, und viele Mädchen erlebten ein berauschendes Konfettibad in der Badewanne. Besonders fielen die leuchtenden Augen der Hexen auf, die für zusätzlichen Gruseleffekt sorgten. Gut 1500 Maskenträger aus 60 Vereinen zogen an einem großen Publikum vorbei durch die Hauptstraße.

Jede Gruppe wurde von den Ansagern mit dem Narrenruf begrüßt und ihre Gestalten erläutert. Für zusätzliche Effekte sorgten Pyramiden oder andere Kunststücke. Die Besucher freuten sich über die Einlagen und beklatschten sie mit großem Applaus.

Zum Teil hatten die Gruppen eine weite Anfahrt. So kamen sie aus dem Raum Stuttgart, dem tiefen Schwarzwald und fünf Gruppen aus Tiefenbronn.

Da die zum Teil schaurigen Gestalten nicht in Reih und Glied hintereinander marschieren mussten, im Gegensatz zu Tag-Narrenumzügen, hatten sie große Freiheit, was den vielen Besuchern „zugute“ kam. Auch die Kinder hatten ihre Freude an dem närrischen Treiben, wurde ihnen doch manche Süßigkeit zugesteckt.

Das gut zwei Stunden dauernde Spektakel wurde angeführt von der Funkenhex auf ihrem „brennenden“ Funken. Auch die Deichelmauszunft mit Garde, Räten und den drei Maskenträgern war mit von der Partie. Die Gässle-Fätzer, die Spaichinger Krawalla Guggis und die Spoichinger Bächles-Hupfer sorgten für den nötigen musikalischen Schwung.

Geschafft und fast außer Atem kamen die Gruselgestalten bei der Stadthalle an. Dort war der Hexenball bereits in vollem Gang. Häsmeister Jürgen Keller hatte alles voll im Griff. Mit Gejohle antworteten die jeweiligen Maskenträger auf seine Begrüßung.

Die Funkenhexen und die Juniorengarde der Narrenzunft Deichelmaus legten ihre zackigen, mit viel Akrobatik bestückten Tänze aufs Parkett, während die Krawalla Guggis und die Bächles-Hupfer für musikalische Unterhaltung für die Fans und Narren sorgten. Zur späteren Stunde übernahm DJ marCAnt das Anheizen der Stimmung.

In der alten Turnhalle lief währenddessen den ganzen Abend eine Hexendisco mit DJ Wayne ab. Vor dem Umzug trafen sich die Zunftmeister und Vorsitzenden zu einem Empfang mit dem Präsident der Funkenhexen, Florian Stoll. Seit einigen Jahren haben sich die Funkenhexen geeinigt, keine Gastgeschenke mehr auszutauschen, dafür stand ein „Schweinchen“ parat, das viel Platz für Spenden hatte. Diese gehen abwechselnd an karitative Institutionen in Spaichingen. Dieses Jahr dürfen sich die Kindergärten über die Spenden freuen.