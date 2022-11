Wiederwahlen bei der Hauptversammlung des Kinderschutzbund Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vorstandschaft des Kinderschutzbund Spaichingen hat vergangenen Monat zur Hauptversammlung eingeladen, um alle Mitglieder und Interessierte über die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre zu informieren, Coronabedingt fand in dieser Zeit keine Hauptversammlung statt. Zudem standen turnusgemäß Wahlen für die Vorstandschaft an.

Als 1. Vorsitzende wurde Rita Liebermann wiedergewählt, Stellvertreter sind Gabi Balk und Jochen Merkt. Bisheriger Kassier Holger Bähr wurde einstimmig entlastet und wiedergewählt. Weiterhin stehen als Beisitzer Gabi Benne, Sigrid Klaiber, Gela Kreutter, Helga Kuch und Charlie Oehrle zur Verfügung.

Der Kinderschutzbund konnte trotz der Pandemie viele Aktivitäten verwirklichen, viele Entscheidungen mussten digital getroffen werden, jedoch war das Team rund um Rita Liebermann motiviert, so gut es ging auch in dieser Zeit die alljährlichen Aktionen durchzuführen.

Viele Kinder konnten durch die Schulranzenaktion für den Schulanfang ausgestattet werden, beim Kinderferienprogramm einen tollen Tag in den Schieferwelten in Dormettingen und auf dem Testturm in Rottweil erleben, bei den Präventionskursen „Schlaufuchs“ und „Trau-Dich-was“ sowie Antiaggressionskursen viel lernen und durch Kooperationen mit der Schülerhilfe Spaichingen sowie der Pädagogischen Schülerförderung schulisch unterstützt werden.

Ebenfalls aktive Hilfe leistete der Kinderschutzbund mit vielen Sachspenden an die verschiedenen Anlaufstellen in Spaichingen für Geflüchtete aus der Ukraine und unterstützte auch personell die Kinderbetreuung im Klinikum Spaichingen der Stadt. Unbürokratische und schnelle Hilfe fanden auch bedürftige Familien während der Pandemie durch Kontakte zu den Familienhelferinnen.

Die wohl größte Aktion der Kinderschutzbundtruppe, die „Weihnachtswunschaktion“, wurde kurzerhand auf alle und viele zusätzliche freiwillige Helfer verteilt, so konnte jedem Kind das Geschenk persönlich an die Haustüre gebracht werden.

Auch in diesem Jahr findet die „Weihnachtswunschaktion“ wieder ab dem 1. Advent in altbewährter Form statt.

Wenn auch Sie den Kinderschutzbund außerhalb seiner Aktivitäten unterstützen möchten, sind Spenden und Mitgliedschaften jederzeit herzlichst willkommen (Spendenkonten: KSK Spaichingen IBAN: DE26 6435 0070 0021 1431 35 Voba DN IBAN: DE90 6439 0130 0225 0790 03).