Wieder der Beste des Kontinents

Alfred Leopold aus Spaichingen hat im finnischen Rovaniemi die Europameisterschaft im Gewichtheben gewonnen. Für den Kraftsportler, der in der Klasse AK 8 für über 70-Jährige antrat, war es bereits der dritte kontinentale Titelgewinn. Der für die ASV Tuttlingen startende Sportler konnte es sich sogar leisten, auf den dritten Versuch zu verzichten.

Über Zürich und Helsinki war Leopold nach Rovaniemi gereist. In der Hauptstadt von Lappland, die mit 62 000 Einwohnern direkt am Polarkreis liegt und die flächenmäßig größte Stadt Europas ist, begann der Wettkampf am Donnerstag um 7 Uhr mit dem Wiegen. Die frühe Uhrzeit dürfte wohl am wenigsten gestört haben. Im Juli und Juni geht die Sonne in der Stadt – umrahmt von Seen, Flüssen, Kiefern- und Birkenwälder, eigentlich nicht mehr unter.

Mit 97,25 Kilogramm war Leopold einer der leichtesten Heber in seiner Klasse, die um 9 Uhr mit dem Wettkampf begann. Seine größten Konkurrenten in der ersten Schwergewichtsklasse waren der Franzose Jean-Paul Belmas sowie der Russe Georgii Pavlov.

Bei einer internationalen Meisterschaft richten sich die Athleten in ihrem Wettkampfaufbau immer am nächstbesten Heber aus. Das war in Leopolds Fall der Franzose Belmas. Dieser begann seinen Wettkampf – das Reißen – , mit 58 Kilogramm. Im zweiten Versuch bewältigte er die 63 Kilogramm. Leopold stieg deshalb gleich mit 65 Kilogramm in den Wettkampf ein. Um die Chancen auf den Sieg zu wahren, ließ Belmas im dritten Versuch 67 Kilogramm auflegen. Ein Gewicht, das er nicht bewältigen konnte.

Um den Vorsprung von zwei Kilogramm zu erhöhen, erhöhte Leopold bei seinem zweiten Versuch auf 70 Kilogramm. Das Kampfgericht erkannte seinen Versuch zunächst als gültig an. Weil die Jury, die noch über dem Kampfgericht steht, nicht zu diesem Urteil kam, musste der Spaichinger dieses Gewicht im zweiten Versuch noch einmal bewältigen. In dem Fall hatte die Jury nichts einzuwenden. Leopold baute den Vorsprung auf den Zweitplatzierten auf sieben Kilogramm aus.

Vor dem zweiten Teil des Wettbewerbs – dem Stoßen – legten die Akteure eine Pause ein. Belmas schaffte mit frischen Kräften gute 80 Kilogramm. Allerdings scheiterte er zweimal an der Last von 87 Kilogramm. Leopold hatte zuvor seinen ersten Versuch mit 85 Kilogramm sicher gestoßen und auch den zweiten Versuch mit 90 Kilogramm gemeistert. Da der Vorsprung auf den Franzosen bereits auf 17 Kilogramm angewachsen war, verzichtete er auf seinen finalen dritten Versuch.

Nach Heinsheim (2011), dem walisischen Bangor (2015) war es in Finnland der dritte Gewinn einer Europameisterschaft.