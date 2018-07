Wie wäre es mit der Marke: „Freundliche Stadt“?

Der Berg kreißte und gebar ein Mäuschen. So muss man die Diskussion im Verwaltungsausschuss zusammenfassen. Was als Fundamentaldebatte-Tiger gesprungen ist, landete als Spielregeln-Maus. Eigentlich müsste sich die Diskussion aber um etwas ganz anderes drehen: Welches Bild von unserem Spaichingen soll verfolgt werden. Das schicke, einheitlich und stilvoll gestaltete Spaichingen, in dem das Leben gern ein paar Euro mehr kosten darf, und in dem es keine „Schmuddelecken“ gibt, deren Definition aber denen unterliegt, die man woanders möglicherweise als Spießer bezeichnen würde.

Oder das bunte, viele verschiedene Lebensweisen und Einkommenstypen eine Heimat bietende Spaichingen, bei dem halt auch mal nicht alles geleckt und vor allem nicht alles kontrolliert sein muss.

Spaichingen hatte ein Image: Spaichingen galt als freundliche, annehmende, integrierende Stadt. Nicht zu allen Zeiten und nicht gegenüber allen Menschen, das stimmt, aber dickköpfig bewahren sich die Menschen diesen Ansatz. Es gibt sogar Leute, die aus München zu Besuch kommen und sich Einkäufe etwa beim Fachgeschäft für Gesunde Schuhe oder im Haushaltsfachgeschäft aufheben, weil man hier so freundlich behandelt wird.

Es gab auch schon Leserbriefe von älteren Herrschaften aus Norddeutschland, die sich nach Spaichingen verirrten und ihr Entzücken über die freundliche Art der Menschen unbedingt kundtun wollten. Leider ist davon, auch dank zunehmender Verrohung in der Internetkommunikation, aber auch wegen des restriktiven Auftretens der Stadtsheriffs und vieler weiterer Punkte schon etwas verloren gegangen.

Aber die Menschen sind immer noch hier, das Potenzial groß. In eine freundliche Stadt mit engagierten Menschen zu kommen, die einen so nimmt wie man ist, das wäre wohl die beste Marke überhaupt.