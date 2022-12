Verkehrsminister Hermann im Interview: Wie mobil wird unsere Region?

Am Montag, 12. Dezember, kommt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nach Aldingen. Ab 19 Uhr geht es im Bürgersaal am Marktplatz 2 um das Thema „Den Anschluss nicht verpassen – Mobilitätskonzepte für unseren ländlichen Raum“. Unser Redaktionsmitglied Frank Czilwa hat im Vorfeld mit dem Minister über aktuelle Spaichinger Verkehrsthemen und die Möglichkeiten und Chancen neuer Mobilitätskonzepte im Ländlichen Raum gesprochen.

Was führt Sie nach Aldingen und was verbinden Sie – gerade auch als Verkehrsminister – mit unserer Region Schwarzwald-Baar-Heuberg?

Mit der Region verbinde ich natürlich ganz aktuell den Zusammenschluss der Verkehrsverbünde der drei Landkreise zum neuen Verbund „Move“. Ich war ja in den vergangenen Jahren schon mehrfach dort, unter anderem wegen Radverkehrsprojekten, Ringzug oder Ortsumfahrungen. Und jetzt bin ich aktuell da, weil wir eine Veranstaltungsreihe anbieten: „Regierung geht raus in ländliche Räume“, um unsere Politik besser zu erklären. Es gibt nun eine Einladung der Grünen, dies vor Ort, in Aldingen, zu tun.

Zum Stichwort „Ländlicher Raum“: Hier sorgt ja gerade das Thema „Gäubahn“ für Aufregung: Ist es denn wirklich so, dass wir in den nächsten Jahren nur noch mit Umsteigen zum Hauptbahnhof Stuttgart kommen?

Ja. Es gibt keine durchsetzbare Alternative. S 21 war ja ursprünglich so geplant, dass die Gäubahn für ein halbes Jahr abgehängt wird und dann sollte sie über den Flughafen geführt werden. Doch dadurch, dass sich die Baumaßnahmen am Flughafen erheblich verzögert haben und vor ein paar Monaten die Entscheidung gefallen ist - auf Vorschlag und Druck der Deutschen Bahn und des Bundesverkehrsministeriums – für eine neue Linienführung, nämlich mit dem Pfaffensteigtunnel, gibt es eine jahrelange Unterbrechung – geschätzt rund 10 Jahre.

Es gibt ja auch die Idee, die Stuttgarter S-Bahn eventuell sogar bis Singen zu verlängern. Inwiefern ist das realistisch und sinnvoll?

Das soll dieser Tage geprüft werden im Rahmen des Faktenchecks. Quasi in weiser Voraussicht - weil wir ja wussten, dass es diese Unterbrechung gibt und auch geahnt haben, dass diese eventuell länger dauern könnte – haben wir den Bahnhof Vaihingen auf Landeskosten zu einem Umsteigebahnhof für Regionalzüge und für Fernzüge umgebaut. So gibt es schon jetzt die Möglichkeit, wenn man im Fernzug von der Schweiz und von Singen her nach Stuttgart kommt, in Vaihingen auf die Stadtbahn oder auf die S-Bahn umzusteigen.

2025 soll die „Hühnerleiter“ am Spaichinger Bahnhof (vorne rechts) endlich durch eine Aufzugsanlage barrierefrei werden. (Foto: Frank Czilwa)

Und jetzt gibt’s den Vorschlag, dass man das eben schon früher ermöglicht, zum Beispiel in Horb bzw. dort die S-Bahn verlängert bis Rottweil oder bis Singen. Aber aus meiner Sicht macht das keinen wirklichen Sinn. Die S-Bahn ist die falsche Zugkategorie, um von Singen nach Stuttgart zu fahren. S-Bahnen haben ja noch nicht mal eine Toilette und sind auch nicht so gebaut, dass man da für zweieinhalb Stunden bequem sitzt.

Was ich für machbar halte, ist, dass man die S-Bahn bis Horb fahren lässt. Und dann müsste der Verband Region Stuttgart ja noch eine Reihe neuer S-Bahn-Züge kaufen, wenn sie diese Strecke bedienen müsste, die gar nicht zum S-Bahn-Bereich gehört. Wir überlegen noch, ob man abends und morgens einen Pendlerzug bis Rottweil fahren lässt. Aber das ist meines Erachtens nach schon die Grenze dessen, was Sinn macht.

Sie haben ja schon den neuen Verkehrsverbund der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg angesprochen, „Move“. Aber was bringt so ein Tarifverband, wenn im Mai voraussichtlich ohnehin das 49-Euro-Ticket kommt, und eine Monatscard bei „Move“ 52 Euro kostet?

Ein Verbund dieser Art ist ja nicht nur für den Ticketverkauf und für Tarife da, sondern die machen ein Gesamtkonzept, stimmen die Fahrpläne und Verkehrsmittel aufeinander ab, und erarbeiten das, was die drei Kreise und das Land erwarten. Insofern hat er natürlich schon eine Funktion. Klar ist: Wenn das 49-Euro-Ticket als bundesweites Ticket steht, wird natürlich jedes Ticket, das teurer ist, nicht mehr funktionieren.

Das wird in diesem und allen anderen Verbünden dazu führen, dass das bisherige Tarifsystem überprüft werden muss. Da wird man nur noch etwas verkaufen, wenn es deutlich günstiger ist als 49 Euro. Was das 49-Euro-Ticket gar nicht berücksichtigt, sind ja soziale Tarife oder Familientarife oder auch Tarife für den Gelegenheitsverkehr. Dazu werden das Land und die Verbünde sich eng abstimmen müssen.

Um auf ein spezifisch Spaichingerisches Projekt zu sprechen zu kommen: 2024 soll der Bahnhof ja barrierefrei umgebaut werden und einen Aufzug für die „Hühnerleiter“ über die Gleise bekommen. Was gibt es da Neues?

Der Spaichinger Bahnhof war ja im Bahnhofsmodernisierungsprogramm drin, ist dann aber rausgenommen worden, weil es eigentlich andere Finanzierungsmöglichkeiten gibt, die besser passen. Die Station hat ja deutlich weniger als 1000 Reisende pro Tag und war daher nicht richtig platziert in diesem Programm. Und jetzt wird es über das sogenannte LGVFG-Programm [Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die Redaktion] finanziert. Der aktuelle Zeitplan ist: Baubeginn 2024 und Fertigstellung 2025.

Zweites großes Projekt, was in Spaichingen interessiert: Die Ortsumfahrung B 14 um Spaichingen und Balgheim. Wie groß schätzen Sie da die Realisierungswahrscheinlichkeit?

Also, da wage ich jetzt keine Prognosen zur Fertigstellung. Die Vorplanungen und Untersuchungen laufen seit 2018. Es musste komplett umgeplant werden. Im nächsten Jahr muss mit dem Bund die Vorzugsvariante der Trasse bestimmt werden. Das Planfeststellungsverfahren kann vermutlich 2025 beginnen. Ob und wann mit dem Bau begonnen werden kann, hängt davon ab, ob dagegen geklagt wird.

Ist die von Ihnen angedachte „Mobilitätsgarantie“ hier im Ländlichen Raum überhaupt sinnvoll, wenn jetzt schon viel Busse leer fahren. Fahren dann alles halbe Stunde leere Busse durch die Gegend? Oder müsste man hier für den Ländlichen Raum auch an Alternativen denken?

Wir haben ja nicht die Vorstellung, dass im Ländlichen Raum wie im Stadtverkehr immer nur große Busse fahren, sondern dass man da auch angepasste Lösungen sucht. Wenn wir von der Mobilitätsgarantie sprechen, dann meinen wir, dass von früh morgens bis spät abends und auch am Wochenende man mit öffentlichen Verkehrsmitteln sicher nachhause oder zur Arbeit kommt. Aber abends nach 20 Uhr kann es auch ein Taxi sein, das mit einem öffentlichen Ticket genutzt werden kann, oder ein Kleinbus. Und die würden nicht fahren, wenn keiner kommt.

Das kann man auch mit Anmeldung machen. Entscheidend ist, dass man weiß, dass man auf ein Angebot zurückgreifen kann. Wir werden auch im Ländlichen Raum künftig mehr Bedarf haben. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute in den nächsten Jahren weiterhin gleich viel mit dem Auto fahren, sondern dass man – wenn das Angebot da ist – sich auch umstellt.

Klar: Busse oder Bahnen fahren auf manchen Streckenabschnitten auch mal leer und füllen sich auf der Strecke. Aber am ineffizientesten sind derzeit die PKW. Die werden mit 1,2 Menschen pro Fahrzeug gefahren – das ist in hohem Maße ineffizient Ein Auto steht im Schnitt 23 Stunden am Tag still, obwohl es „Fahrzeug“ heißt.

Dennoch sagen ja manche, dass das Individualverkehrsmittel Auto gerade im Ländlichen Raum auf lange Zeit hinaus unverzichtbar bleiben wird...

Das sehe ich auch so. Ländliche Räume – ich spreche ja lieber von „Ländlichen Räumen“, weil die sich unterschiedlich gestalten – können niemals so mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen werden wie Ballungsräume. Das ist doch völlig klar. Deshalb sehe ich es auch so, dass auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Ländlichen Räumen das Auto eine größere große Rolle spielt und unverzichtbarer sein wird als in städtischen Räumen.

Entscheidend ist aber, dass wir auch in Ländlichen Räumen zu neuen Nutzungsformen kommen: dass das Auto nicht mit einer Person, sondern mit mehreren Personen genutzt wird – Sharing, Pooling sind die neuen Konzepte –; dass man ein Elektroauto nutzt, und nicht drei Autos in der Familie hat, sondern eines, und die anderen leiht man sich dazu. Mit anderen zusammen entsteht dann ein neuer Nutzen. Auch in Ländlichen Räumen wird es neue Zukunftsmodelle geben. In öffentlichen Verkehrsmitteln spricht man von „on demand“, also bedarfsorientierte Angebote. Das wird alles kommen, auch autonom fahrende Shuttle-Busse.

Da sind dann natürlich auch die Entscheidungsträger in den Kommunen und Landkreisen gefragt, an der Verkehrswende je für ihren Raum mitzuwirken und Ideen zu entwickeln.

Absolut. Der Verkehrsminister auf Landesebene ist da allein verloren. Wir bestellen die Nahverkehrszüge, die Regionalzüge; wir geben den Kommunen Gelder nach dem ÖPNV-Gesetz; wir fördern sie an verschiedenen Stellen: beim Omnibuskauf, bei der Elektrifizierung der Omnibusse, im Rahmen des Regiobusprogramms und so weiter.

Aber es muss klar sein: Jede politische Ebene hat Verantwortung, und die Kommunen sind laut ÖPNV-Gesetz verantwortlich für den ÖPNV auf der Straße, in ihren Städten, in ihren Landkreisen. Manche Kreistage haben in den letzten Jahren gedacht, sie seien nur für Krankenhäuser und für Flüchtlinge zuständig, aber sie müssen sich mehr bewusstmachen, dass sie auch für einen guten ÖPNV Verantwortung tragen.