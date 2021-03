Wie geht es am Gesundheitszentrum Spaichingen weiter?

Das Landratsamt Tuttlingen und die Stadt Spaichingen laden die Bürger des Landkreises ein zu einem digitalen Informationsabend. Thema ist die Weiterentwicklung des Gesundheits- zentrums Spaichingen. Termin ist Dienstag, 13. April, von 19 Uhr bis 21.15 Uhr.

Im Zentrum der Diskussion stehen beispielsweise, wie weitere gesundheitsnahe Angebote und Dienstleistungen in den Gesundheitscampus integriert werden können, welche weiteren Empfehlungen im Bürgerdialog erarbeitet wurden und wie das weitere Vorgehen im Prozess der Neustrukturierung aussieht. Auf dem Gelände des Gesundheitscampus soll ein Kindergarten der Stadt Spaichingen entstehen und es wird derzeit über eine besondere Form eines Kurzzeitpflegeangebots (Pflegehotel) beraten. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung im Online-Format statt. Möglicherweise könne zusätzlich eine limitierte Anzahl an Teilnehmerplätzen in der Stadthalle Spaichingen angeboten werden.

Weitere Infos unter: www.gesundheitscampus-spaichingen.de