Wie Frittlingen 2030 aussehen soll

Knapp 50 Bürger sind am Mittwoch zur ersten Frittlinger Bürgerwerkstatt im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts „Frittlingen 2030 –unser Dorf – unsere Zukunft“ in die Pfarrscheuer gekommen. Gemeinsam machten sie sich darüber Gedanken, wie sich Frittlingen in Zukunft entwickeln kann und soll.

Bürgermeister Dominic Butz begann den Abend mit historischen Aufnahmen von Frittlingen, die die Gemeinde vor 80 bis 90 Jahren zeigten und deutlich machten, dass Dorfentwicklung immer ein Thema ist. Regine Guglielmo vom Planungsbüro Planstatt Senner erläuterte den Zuhörern, warum Dorfentwicklung angestoßen wird. Zunächst müsse man sich darüber klar werden, wer sind wir? Was macht uns unverwechselbar? Was bringt man mit uns in Verbindung? Welches Image haben wir? Es gehe auch um die Zukunft des ländlichen Raumes und dabei um die Frage, wie muss ein Ort gestaltet werden, damit Jugendliche nicht abwandern und auch die Integration einer immer bunter werdenden Bevölkerung gelingt.

Auch Trends und Entwicklungen wie die zunehmende Digitalisierung, die steigende Zahl von Single-Haushalten, betreutes Wohnen, medizinische Versorgung, neue Mobilitätsformen, Energiewende, aber auch ökologische Themen und Klimawandel sollten beachtet werden. In der Bürgerwerkstatt können sich die Bürger einbringen, damit ein integriertes Entwicklungskonzept, das alle Bereiche von Wirtschaft über Soziales, Kultur bis zum Ortsbild beinhaltet, entsteht. Mit diesem Leitfaden könne man agieren, statt später reagieren zu müssen.

Die beiden Gemeinderäte Raimund Bader und Claudia Schellhorn erläuterten, warum Dorfentwicklung und Bürgerbeteiligung wichtig sind. Bevor Regine Guglielmo bei einem virtuellen Spaziergang die Gemeinde aus Sicht eines Außenstehenden vorstellte und die Bürger selbst aktiv werden konnten, gab es für alle noch ein Vesper.

Jetzt konnten die Anwesenden Schwächen, Stärken oder eigene Vorschläge und Wünsche auf verschieden farbige Kärtchen schreiben und an Stellwände heften, die in verschiedene Themengebiete gegliedert waren. Von diesem Angebot wurde reichlich Gebrauch gemacht, und die Stellwände füllten sich rasch. Schon an den Tischen entwickelten sich Diskussionen und dann vor den Stellwänden.

Die Mitarbeiter von Planstatt Senner fassten die Ergebnisse zusammen und stellten sie vor. Sie werden auch ein Protokoll darüber verfassen, das auf der Homepage einzusehen ist. Der Gemeinderat wird sich mit den Vorschlägen und Kritiken befassen. Am Freitag, 18. Mai, wird der Dorfentwicklungsprozess mit einem Dorfspaziergang ab 16 Uhr fortgesetzt und am 21. Juni folgt die zweite Bürgerwerkstatt.