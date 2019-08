Wie eine 18-Jährige ihre Querschnittslähmung überwindet

Von Vivien Götz

Alle Jahre wieder muss der Buchsbaum dran glauben: Zwischen April und Oktober fressen die Raupen des Buchsbaumzünslers die Buchsbäume kahl. In der Vergangenheit haben sie auch in Friedrichshafen viel Schaden angerichtet. Inzwischen scheint die Stadt das Problem allerdings im Griff zu haben. Momentan beschränke sich die Verbreitung hauptsächlich auf private Gärten, auf den städtischen Anlagen gebe es keine Probleme, so die Pressestelle der Stadt.

2016 sah das noch ganz anders aus.