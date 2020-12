Wer die Augen schließt, und das abstrakte Wort „helfen“ in Bilder zu übersetzen versucht, dessen Vorstellung dürfte dem ganz nahe kommen, was der Spaichinger Pater Otmar Strzoda täglich in Malis Hauptstadt Bamako tut: „Menschen anzuhören, die ihre Anliegen vorbringen. Da wir keine geschlossenen Türen haben, wie in Europa, hier ist alles auf, sind die Menschen einfach da, ohne zu klingeln, Du hörst einfach zu und versucht ihnen Hoffnung zu geben“, schreibt er nach seiner Rückkehr aus dem Heimaturlaub (wir haben im Sommer berichtet). Und zur Hoffnung gehört auch tätige Hilfe.

Und so freut sich Pater Otmar den Geist Gottes, den er und seine Mitbrüder verspüren, weiter zu geben – mit der Unterstützung von Spendern aus Spaichingen, aber auch mit der Unterstützung der Leser der Schwäbischen Zeitung, die nun schon seit mehreren Jahren im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion großzügig geben.

Helfer aus aller Welt

Pater Otmar gehört zu den „Weißen Vätern“, einer kleinen Gemeinschaft von Missionaren, die sich vor allem durch den Respekt von den kulturellen und religiösen Eigenheiten und die Anpassung an die Lebensumstände und Kleidung der sie umgebenden Gesellschaften auszeichnen. Das „weiß“ kommt eigentlich von den nordafrikanischen Gewändern, wird aber oft als Ausdruck der Hautfarbe interpretiert. Deshalb nennt sich die Gemeinschaft jetzt Afrikamissionare. Zumal, wie Pater Otmar uns dieser Tage schreibt, die meisten Priester inzwischen von schwarzer Hautfarbe und aus 34 Nationalitäten sind.

Die Afrikamissionare von Westafrika in Bamako mit ihrem P. General in der Mitte oben helles Hemd, vor einiger Zeit. Pater Otmar ist Gastgeber. (Foto: Afrikamissionare)

Die pastorale Arbeit ist das Zentrum: Zur Pfarrei Bamako gehören 25 Außenstationen, die von sieben Priestern betreut werden. Die Kirchen seien teils sehr groß, bis 800 Sitzplätze. In den Kirchen, wo kein Priester sein kann, werden die Gottesdienste von Laien gehalten, so Pater Otmar. Nur rund zwei Prozent der Malier sind christlich, 95 Prozent muslimisch.

Ich beherberge sie, verpflege sie und kümmere mich um ihre verschiedensten Anliegen. Pater Otmar

Der malische Islam ist tolerant. Scharfe islamistische, terroristische Tendenzen, die es vor allem im Norden gibt, sind kein Bestandteil dieses Glaubensverständnisses. Daher funktioniert die Zusammenarbeit und das Miteinander auch so gut zwischen Christen und Muslimen in Bamako. Auch, weil die Missionare ihre Mission nicht im „Bekehren“ sehen, sondern im Wirken für und mit den Menschen und wenn jemand den christlichen Glauben annimmt, dann fassen die Missionare das als Geschenk Gottes auf und nicht als Sieg oder Niederlage der einen oder anderen Richtung. Es ist ein zutiefst menschenfreundlicher Zugang zu diesen Dingen, den die Afrikamissionare haben und pflegen.

Herberge, Beratung, Alltagsstütze

Pater Otmar, er ist gerade 81 Jahre alt geworden und putzmunter, ist für das Gästehaus der Afrikamissionare in Mali zuständig, in das „auch viele aus ganz Westafrika (Burkina Faso, Niger, Elfenbeinküste, Mauretanien, Ghana) kommen, mit verschiedenen Anliegen: die einen müssen zum Arzt, oder Zahnarzt, andere brauchen einen Pass, viele lassen ihre Autos in Bamako reparieren und so weiter. Ich beherberge sie, verpflege sie und kümmere mich um ihre verschiedensten Anliegen. Auch wenn ich es gern mache, ist es oft stressig“, so Pater Otmar.

Und er betreut nach wie vor die gemischt christlich-muslimischen Ehen. Diese Arbeit kann man vor allem aus der tiefen spirituellen Religiosität verstehen - untergeordnet den formellen Problemen. Aber der Bezug auf den einen Gott, der die Menschen annimmt, hilft, wie Pater Otmar in mehreren Gesprächen mit dieser Zeitung immer wieder schildert.

Dankbar für die materielle Unterstützung seines Wirkens durch Spenden schreibt Pater Otmar auch von den vielen kleinen Dingen , die er aktuell tut: „Groß-Projekte habe ich nicht, aber viele, viele Kleinprojekte, um Menschen auf eigene Füße zu stellen, damit sie selbstständig werden: Zwei junge Männer, ein Christ und eine Moslem, haben jetzt das Medizinstudium sehr gut abgeschlossen und sind Doktor. Ich muss ihnen helfen, damit sie eine Spezialisation von drei Jahren finanzieren können. Auch helfen wir Handwerkern, die Strom für ihre Arbeit brauchen, dass sie Elektrizität installieren können. Studenten brauchen für ihre Arbeit immer häufiger eine Computer, da helfen wir auch, weil ein einzelner das nicht finanzieren kann. Zehn Mädchen von einem unsere Sozialzentren haben ihre dreijährige Ausbildung abgeschlossen. Wenn es möglich ist, werden wir jeder eine Nähmaschine zur Verfügung stellen, damit sie in ihrem Leben damit zurechtkommen.“

Notversorgung im Ausnahmezustand

Dazu komme Hilfe in unerwarteter täglicher Not: „eine Operation (die wenigsten haben eine Krankenversicherung), Hirse und Reise (zu viele haben nur eine Mahlzeit pro Tag und das nicht immer), Medikamente müssen bezahlt werden, Verletzten von Unfällen besonders Motorrädern geholfen, oder ein Vater weint um Hilfe bittend, weil sein Sohn sich nicht beherrschen konnte, einen anderen verprügelt hat, und nun auf der Polizei ist. Er kann „rausgekauft“ werden, sonst kommt er nach drei Tagen ins Gefängnis, wo er vor drei Jahren nicht rauskommt und vieles vieles mehr“.

Auch in Mali herrscht jetzt Ausnahmezustand wegen Covid. Einem Land, das sich nach einem Militärputsch im Sommer erst wieder finden muss. Sie hofften, so Pater Otmar, dass alles gut werde. Es habe ihm gut getan, nicht immer nur von Corona gesprochen zu hören, sagt er, so wie in Deutschland beim Heimaturlaub in diesem Jahr. Ein Mitbruder sei bereits an Covid 19 gestorben. Die Krankheit sei da, man verhalte sich entsprechend vorsichtig, aber man rede nicht immer darüber. Und man tue seine Arbeit – auch mit der Hilfe der Spender.

Pater Otmar: „Wichtig ist für mich, den Menschen die Würde zu geben, die Gott für uns geschaffen hat, wichtig ist auch, dass Menschen spüren, Gott liebt auch sie.“