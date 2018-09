Was gehört alles in das Ausbildungsbuch? Welche Pflichten habe ich als Azubi? Wie begrüße ich meinen Chef? Die neuen Auszubildenden der Zerspanungsbranche aus den Mitgliedsunternehmen der Cluster-Initiative Zerspanungstechnik sind beim „Startertag“ des Projekts „Ausgezeichnete Ausbildung“ auf ihre Ausbildung eingestimmt worden – mit viel Infos und Input, so eine Pressemitteilung.

Die 46 Auszubildenden, die in den Mitgliedsunternehmen der Cluster-Initiative jüngst ihre Ausbildung begonnen haben, wurden zum Auftakt ihrer Lehrzeit einen Tag lang im Ristorante „Riviera“ in Gosheim mit wichtigen Tipps und Infos versorgt. Nach der Vorstellung der Berufsbilder durch Willi Braun, Cluster-Initiative-Ausbildungskoordinator, erklärte Klaus Ringgenburger von der IHK-Akademie, wie die Ausbildung in den Betrieben vor Ort formal abläuft, wie es mit der Berufsschule aussieht und welche Möglichkeiten es gibt, sein Ausbildungsheft zu führen: handschriftlich oder online.

Petra Fritz von der IHK-Akademie brachte den Jugendlichen im Business-Knigge einige Kniffe bei, mit denen die Auszubildenden in der Arbeitswelt einige Klippen und unangenehme Momente umschiffen können. So lernten die Azubis, wie das Prozedere vonstattengeht, wenn man vom Chef begrüßt wird: vom richtigen Händedruck, Augenkontakt bis hin zum höflichen Small Talk. Des Weiteren ging es um den Dresscode, den Umgang mit Kritik sowie den guten Ton am Telefon und in E-Mails. Alle 46 Jugendlichen erhielten zum Abschluss ein Teilnahme-Zertifikat der Cluster-Initiative Zerspanungstechnik.

Ziele des „Startertags“ sind laut Mitteilung, den Azubis einen motivierten und erfolgreichen Start ins Berufsleben zu ermöglichen und dabei die Ausbilder bei der Integration von neuen Auszubildenden zu entlasten. Der Startertag soll fachliche Informationen rund um die Ausbildung vermitteln und wertvolle Hinweise auf das richtige Verhalten im Unternehmen kommunizieren.

Das Cluster Zerspanungstechnik wurde zum 1. Januar 2017 ins Leben gerufen und kann, trotz seines kurzen Bestehens, auf reichlich Erfahrung zurückgreifen: Denn die Organisation ist eine Gründung der „Gemeinnützigen Vereinigung der Drehteilehersteller e.V.“ (GVD). Mehr als 140 Unternehmen der Zerspanungsbranche des Bezirks Schwarzwald-Baar-Heuberg arbeiten seit Jahren erfolgreich im Verbund zusammen, so die Pressemitteilung. Bislang legte die GVD den Fokus auf die Gewinnung von Fachkräftenachwuchs und die Förderung der Ausbildung in Zerspanungsberufen. Mit der Gründung des Clusters Zerspanungstechnik weitete sich diese Tätigkeit deutlich aus: So sieht der Veranstaltungskalender der Organisation Sitzungen von Kompetenzgruppen für die Themen Fertigung, Qualitätssicherung, Personal und Vertrieb vor, in denen Fragestellungen des täglichen Betriebs und anstehende Herausforderungen in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen ausgetauscht und diskutiert werden. Aus diesen Fragestellungen entwickelt das Cluster-Management geeignete Formate mit Antworten für die Mitglieder des Clusters, so die Mitteilung. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen, den Instituten KSF (VS-Schwenningen) und IWAT (Tuttlingen) sowie mit der Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen werden Experten aus angewandter Forschung und Bildung in diese Arbeit integriert. Die Angebote der Organisation sind unter www.cluster-zerspanungstechnik.de zu finden.