Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ findet unter Pandemie-Bedingungen statt

Normalerweise nehmen jedes Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 des Gymnasiums Spaichingen, organisiert durch die Fachschaft Mathematik, am Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ teil, der immer am dritten Donnerstag im März stattfindet. In diesem besonderen Jahr konnte, durch die Pandemiebedingungen und die resultierenden Planungsunsicherheiten, dieses Angebot nicht aufrechterhalten werden. Dennoch erhielten im Rahmen der Begabtenförderung alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10, die bereits an anderen Mathewettbewerben teilgenommen haben, die Möglichkeit, auch in diesem Jahr beim Känguru der Mathematik zu starten.

Gemeinsam auf Abstand und unter Einhaltung der Corona-Vorgaben schrieben sie ihre Klausur in der Mensa des Gymnasiums Spaichingen. Parallel dazu wurde ebenfalls in der Mensa die Klausur für die 2. Runde der Internationalen Junior Science Olympiade (IJSO) geschrieben. Die IJSO ist ein interdisziplinärer naturwissenschaftlicher Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler bis 15 Jahren, bei dem in der ersten Runde praktische Experimente von den Teilnehmern durchgeführt, fachlich ausgewertet und sauber dokumentiert werden müssen. Nur die besten 20 Prozent aus Deutschland qualifizieren sich dann für die zweite von vier Runden.