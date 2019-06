Westliche Medizin entdeckt die Magnolie wieder

Viele kennen sie als Zierpflanze, doch findet die Magnolie (Magnolia officinalis) auch als Heilpflanze Verwendung, wie Heilpraktiker Helmuth Gruner in diesem Teil seiner Serie „Heilsame Natur“ darstellt.

Es gibt etwa 100 Magnolien-Arten, welche ursprünglich aus China, Japan und Nordamerika stammen. Die ersten zwei bis drei Meter hohen Bäume gab es in Europa bereits vor 250 Jahren in den Gärten der französischen Könige. Dort wurden sie geschätzt, weil sie eine sinnliche Stimmung schaffen, festgefahrene Gefühle lösen, das Herz öffnen, die Nerven beruhigen, den gesamten Menschen entspannen, die Fantasie beflügeln sowie zum kreativen Arbeiten anregen.

In China und in der TCM (traditionalle chinesische Medizin) hat die Magnolie eine größere Bedeutung als bei uns. Die thermische Wirkung der ganzen Pflanze „Hou Po“ ist warm. Die zugeordneten Organe sind Milz, Lunge, Magen und Dickdarm. Die Blüten vertreiben äußere Windkälte, sie sind bei chronischem Schnupfen, Geruchsverlust und Kopfschmerzen angebracht. Die (giftigere) Rinde bewegt laut TCM das Qi und wandelt Feuchtigkeit um. Sie ist ein Mittel bei chronischer Bronchitis, Brechreiz und Erbrechen, sowie Durchfall und Appetitlosigkeit.

In China wird auch immer wieder die Wirkung auf die Psyche beschrieben. Sie lindert seelische Probleme, besänftigt Zorn, Angst und Ärger. Der blumige, leicht würzige Duft der Magnolie vermittelt eine Frische mit milder Honignote.

In China gewinnt man aus dem Alkaloid das Magnocurarin, aus welchem dort ein beruhigendes Tonikum hergestellt wird. Man schätzt auch die Blüten als anregendes Gebäck. Sie kommen dort z.B. in Öl ausgebacken als Delikatesse auf den Tisch.

Jüngst entdeckte ein Team des Instituts für Biochemie und molekularer Medizin der Universität Bern, dass ein Molekül der immergrünen Magnolia grandiflora in der Lage ist, den Knochenabbau im menschlichen Körper aufzuhalten. Dies weckt die Hoffnung, dass nach weiterer Erforschung, hoffentlich bald, ein Mittel gegen Osteoporose zur Verfügung stehen könnte, jedoch sind diese Forschungsergebnisse noch offen und stehen noch aus.

Der Tee aus der bitteren Rinde der Magnolia grandiflora wird in Nordamerika gegen Wechselfieber (Malaria) eingesetzt. Die Blüten verwendet man im Teeaufguss als menstruationsförderndes Mittel, bei Krämpfen, als Verdauungsförderer und als antibakteriellen Unterstützer bei Erkältungskrankheiten.

In der Regel werden die einzelnen Blütenblätter schonend langsam getrocknet und zu Pulver zerrieben. Die Rinde wird ebenfalls getrocknet und auch in Glasbehältern aufbewahrt.

Der alkoholische Auszug oder die Essenz aus frischen Blüten dient der Ableitung von Verhärtungen und Ablagerungen – innen und außen. Man nimmt drei bis fünf Tropfen Magnolien-Essenz einmal täglich. Erst wenn eine Wirkung spürbar ist, erhöht man die Dosis auf bis zu dreimal täglich.

In der Duftlampe ist das ätherische Öl als Friedensöl und Meditationshilfe beliebt. Man sollte hier beachten: 150 Kilogramm Blüten ergeben zirka einen Liter Öl. Das Öl öffnet alle Chakren, besonders jedoch das Scheitel-Chakra, und bringt Einsicht in das eigene innere Wesen. Deshalb gehört in den Ursprungsländern ein Magnolienblatt zu jedem Tee, der zur Liebe anregen soll.

Duftender Badezusatz

Als wohlduftenden Badezusatz für ein luxuriöses Bad wäre folgende Mischung denkbar:

4 Tropfen Magnolienblüte, 3 Tropfen Sandelholz und 2 Tropfen Rose auf 1 Becher Sahne. Nach dem Bad sollte man sich, am besten noch feucht, im Bademantel ins Bett legen und etwas nachruhen. Das erzeugt eine tiefe innere Ruhe und eine besinnliche innere Stimmung.

In medizinischen Versuchen konnte man darstellen, dass sich Magnolia officinalis zur Behandlung von hohen Cholesterinwerten eignet und die Lipide im Blutplasma sowie die freien Radikalen in den Arterien senkt.

Es wird viel geforscht, was sicher noch zu einigen positiven Überraschungen führen wird.

Man konnte z.B. im Versuch bereits nachweisen, dass die Magnolie bei innerer Anwendung die Atmung verlangsamt , beruhigend und blutdrucksenkend wirkt, Herzbeschwerden und Nervosität reduziert.

Unsere astrologischen Freunde ordnen die Magnolie der Sonne und der Venus zu.