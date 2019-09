Westernverein feiert Jubiläum mit Country-Musik

Das 25jährige Jubiläum seines Vereinsheims hat der Westernclub mit einem „Tag der offenen Tür“ und einem abendlichen Country-Live-Konzert gefeiert. Doch liegen die Wurzeln des Clubs in einer Interessengemeinschaft, die sich Anfang der 70er Jahre in Tuttlingen zusammengefunden hatte. Daraus ging 1982 der damalige Cowboy-Verein „Colorado River Cattle Crew“ hervor.

Viele Jahre war der Club auf der Suche nach einer eigenen Bleibe. Um der abermals drohenden Obdachlosigkeit zu entgehen, bekam der Club schließlich von der Stadt Spaichingen 1994 im Gebiet hinterer Grund neben dem Betonwerk ein brach liegendes Gelände zur Nutzung überlassen. Hier entfaltet er noch heute seine Tätigkeit, die kulturellen und historischen Begleiterscheinungen der Eroberungen und der Besiedelung des nordamerikanischen Kontinents in der Erinnerung zu halten und nachzuleben.

Was aus dem Brachland durch emsiges Arbeiten, Roden und Fantasievielfalt der Clubmitglieder entstand, kann sich sehen lassen. Bald erhielt das Gelände „Zur Dörre“ eine große Hütte, die nicht nur einen Saloon beinhaltet, sondern angelehnt an die amerikanischen Zeiten von 1830 bis 1890 wurde eine „Handelsstation“ eingerichtet, wo sich Western-Begeisterte zum kameradschaftlichen Austausch treffen. Um das Gelände in Schuss zu halten, werden natürlich immer wieder Arbeitseinsätze angeordnet und alle Mitglieder sind gefordert. Zusätzlich kann das Vereinsheim für besondere Anlässe gemietet werden, blickte der Vorsitzende Klaus Peter Fielitz auf das „Geburtstagskind“.

„Aus Anlass des 25jährigen Bestehens unseres Vereinsheims haben wir dieses Jahr erstmals das Kinderferienprogramm und den Tag der offenen Tür jeweils separat durchgeführt. Beide Veranstaltungen wurden in das einwöchige Lager integriert“, ergänzte Fielitz seine Ausführungen. Man wollte auch mal etwas Neues ausprobieren. Über zehn Zelte standen zwar auf dem Gelände, jedoch nur eine Handvoll Mitglieder nahm das Angebot an, weil die meisten arbeiten mussten. Auch die Besucherzahlen waren spärlich in der Woche.

„Wir wenigen Lagerinsassen nahmen jedoch die Gelegenheit wahr, einige Reparaturen und Verschönerungen an der Hütte und vor allem auf dem Gelände durchzuführen. Dazwischen wurde immer wieder ein Tag Urlaub eingeschoben. Die Abende am Lagerfeuer gehören dazu und bleiben unvergesslich in Erinnerung“, erzählte der Vorsitzende.

Mit der Ausrichtung des Kinderferienprogramms und die Vorbereitung für den Tag der offenen Tür kamen auf die Clubmitglieder doch einige Arbeiten zu. Das Kinderferienprogramm wurde wieder zu einem großen Erfolg mit vielen Kindern und Besuchern. Doch der heutige Tag lasse schon noch einiges zu wünschen übrig, bedauerte Fielitz. Die geplanten Programmpunkte mit Bogenschießen, Tomahawk-Werfen und Dosenwerfen seien im Grunde für die Erwachsenen gedacht gewesen. Es gab indessen nur wenige, die sich getraut haben, den Ball auf die Dosen zu werfen. Für die Kinder war dies eigentlich gar kein Problem. Kurzerhand wurden die Angebote von diesen übernommen, stellte auch Marco Rottler fest, der sich im Gewand eines Cowboys als Grillmeister betätigte. Die Steaks, Spare Rips und jede Menge Rote für die Besucher wurden am offenen Feuer gegrillt, wovon die Gäste reichlichen Gebrauch machten.

Bemerkenswert an diesem Tag der offenen Tür war, dass scih viele der aktiven Mitglieder tatsächlich in Schale geworfen hatten. Da war ein Soldat in seiner roten Ausgehuniform, eine Dame mit einem Reifrock, Original-Cowboys, eine Farmersfrau im Sonntagsgewand oder ein Trapper, schwer mit Fellen beladen.

Eine Premiere erlebten die Besucher abends mit den Countrymusikanten Margot Löhle, Axel Politz und Marius Stehle, die zum ersten Mal zusammen ein Live-Konzert im Freien gaben. Schnell hatten sich dann auch Line-Tänzer eingefunden und zeigten ihre Formationen auf der Wiese. Und immer wieder kamen Besucher in Scharen, so dass Tische und Bänke herbeigeholt werden mussten. In der Abenddämmerung zeigte sich Vorsitzender Fielitz dann hocherfreut über den Ansturm der Gäste. „Countrymusik scheint doch noch beliebt zu sein und Anhänger zu haben.“ So wurde der Tag zu einer erfolgreichen Geburtstagsparty.