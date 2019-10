Werner Reisbeck komplettiert die Marathon-„Big Six“

Der Tokio-Marathon in diesem Jahr war der sechste und letzte Lauf, mit dem er sich seinen großen Traum erfüllt hat: Der Spaichinger Gemeinderat Werner Reisbeck ist Finisher der „World Marathon Majors“.

„Jahrelang habe ich Handball gespielt und wollte dann mal etwas Neues probieren“, sagt Reisbeck, der beruflich das Schwenninger AOK-Kunden-Center leitet. Ein Marathon sollte es sein: „In meiner Traumstadt New York“, so Reisbeck. Und beim größten Marathon der Welt hat ihn 2010 das Lauffieber gepackt. Es folgten Berlin (2013), London (2015), Chicago (2016), Boston (2018) und jetzt Tokio – damit waren die Big Six komplett. Reisbeck: „Die Serie war einfach eine tolle Gelegenheit, meine beiden Leidenschaften Laufen und Reisen zu verbinden.“ Dabei geht es dem 36-Jährigen vor allem um den Gesundheitsaspekt und darum, die Welt zu entdecken. „Ich möchte keine Krämpfe erleben müssen, nur um zehn Minuten schneller zu laufen“, erklärt Reisbeck, der es allerdings in Chicago auf eine respektable Bestzeit von 3:25:53 Stunden brachte.

Die Mühe ist es dem dreifachen Familienvater aber wert: „Laufen ist einfach ein toller Ausgleich für mich, um neben der Arbeit sowie meinen Ehrenämtern im Stadtrat, im Turnverein und beim freiwilligen Polizeidienst den Kopf freizukriegen“, erklärt Werner Reisbeck. „Und mich fasziniert sehr das Zusammengehörigkeitsgefühl beim Marathon. Egal ob Azubi oder Geschäftsführer – beim Laufen sind alle gleich“, sagt er.