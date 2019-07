Werkrealschüler schaffen Abschluss

„Wege zurücklegen – Hindernisse überwinden – Ziele erreichen“ – Unter diesem Motto sind die Werkrealschülerinnen und -schüler der Rupert-Mayer-Schule feierlich entlassen worden.

Begonnen wurde dieser besondere Tag mit einem gemeinsamen Gottesdienst, bei dem die Pastoralassistentin Juliane Vollmer und Pfarrer Johannes Thiemann bewusst machten, dass die Schüler vertraute Wege nun verlassen werden aber mit dem Erlernten und Gottes Beistand neue Lebensabschnitte getrost beschreiten können.

Nach dem Gottesdienst begrüßte zunächst die Rektorin Jutta Höss alle Anwesenden mit herzlichen Worten und sprach den Eltern Dank für ihr Vertrauen in die Rupert-Mayer-Schule aus. Anschließend betonte die Klassenlehrerin Patricia Staron in ihrer berührenden Rede, wie rücksichtsvoll und hilfsbereit die Schüler in ihrem stressigen Abschlussjahr mit den Mitschülern und Lehrern umgegangen seien. Die Zeugnisübergabe und somit der letzte Schultag wurden mit Einschulungsbildern der Absolventen umrahmt.

Höss übernahm in ihrer Funktion als Schulleiterin die Übergabe der Preise und Belobigungen.

Die Preise der Stadt, verbunden mit Grußworten für die Schüler, überbrachte Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher und überreichte einigen Schülern für herausragende Leistungen in einzelnen Fächern Sonderpreise.

Den Abschluss der offiziellen Feier im Musiksaal der Rupert-Mayer-Schule bildeten die eigentlichen Hauptpersonen, die Schüler.

So ergriff Lukas Hartl als Klassensprecher das Wort und bedankte sich in seiner Rede im Namen aller Mitschüler für das zurückliegende Jahr und die gesamte zurückliegende Schulzeit bei allen Lehrern und Mitarbeitern.