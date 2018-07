Werbegemeinschaft steckt Rahmen ab

Der Vorstand der Spaichinger Werbegemeinschaft “Spaichingen aktuell” antwortet in einer Stellungnahme auf unser Kurzinterview “Eine Frage an” den Vorsitzenden Des Gewerbevereins zum Thema Fusion beider Vereine. Doch dies deutet auf eine generelle Debatte, wohin Spaichingens Handel geht.

Von unserer Redakteurin Regina Braungart

Am Rande der jüngsten Gewerbevereins-Hauptversammlung hatte diese Zeitung den Vorsitzenden um ein Statement gebeten, warum es in Spaichingen keine Fusion der beiden Vereine Werbegemeinschaft und Gewerbeverein gibt. Grimm sagte sinngemäß, dass beide Vereine unterschiedliche Zielsetzungen hätten und außerdem der Gewerbeverein im Verhältnis zur Werbegemeinschaft gut aufgestellt ist, auch finanziell.

Hierüber haben sich Henk Kroondijk, Isabella Kustermann und Rainer Kübler, Vorstand der Werbegemeinschaft geärgert: “Mit Verwunderung lesen wir, dass Frau Braungart zum Thema Fusion Gewerbeverein Spaichingen und Spaichingen aktuell nur Leo Grimm um ein Statement gebeten hat. Wobei aus dessen Äußerungen nicht klar herauszulesen ist ob es sich nur um seine persönliche Meinung oder um die Meinungsbildung des gesamten Vorstands des Gewerbevereins handelt. Der Vorstand von Spaichingen aktuell e.V. stellt klar: Herr Grimm kann in keinster Weise beurteilen in welchem "Zustand" sich die Werbegemeinschaft befindet. Weder ist er Mitglied noch hat er je eine Hauptversammlung von Spaichingen aktuell e.V. besucht. „Hören sagen“ und die Meinung anderer bei der eigenen Entscheidungsfindung mit einzubeziehen ist sicherlich nicht ok.”

Weiter schreibt Spaichingen aktuell: “Die Kassenlage von Spaichingen aktuell e.V. leidet nicht unter "chronischem Geldmangel" sondern die Mitgliedsbeiträge werden entsprechend der Satzung für Zwecke zur Förderung der Mitglieder des Einzelhandels eingesetzt. Geldmittel auf Konten zu horten und nicht zu wissen was damit anzufangen ist, ist nicht unser Auftrag. Warum sollten wir auf den Gewerbeverein zugehen wenn doch beim Vorsitzenden des Gewerbevereins die Motivation fehlt? Lieber klein aber fein.”

Dabei ist die Idee, die mit Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung betrauten Vereine zusammen zu fassen, naheliegend. „Wir hatten das Thema schon in mehreren Sitzungen angesprochen. Dabei geht es nicht, wie von Herrn Grimm unterstellt, um eine finanzielle Sanierung, sondern darum, Kräfte zu bündeln“, sagt Isabella Kustermann. Bei einem Gespräch habe Leo Grimm nach dessen Amtsantritt aber abgewunken, sagt Vorsitzender Kroondijk. Die Werbegemeinschaft habe durchaus Aktionen geboten wie die lange Einkaufsnacht, die nun von anderen Städten kopiert werde oder die saisonalen Aktionen.

Tatsächlich beschäftigen sich derzeit sowohl Gewerbeverein als auch Werbegemeinschaft unter anderem mit denselben Themen: Wegeleitsystem und Wirtschaftsförderung. Während der Gewerbeverein zur Ansiedlung von „Eigengewächsen“ aus der Stadt ein Gründerzentrum vorschlägt, in Punkto Wirtschaftsförderer aber zurückhalten ist, ist die Werbegemeinschaft von der Notwendigkeit eines Wirtschaftsförderers überzeugt. Vor allem das Wegbrechen von Branchen in der Innenstadt durch das Schließen von Geschäften sei alarmierend, sagt Isabella Kustermann. Ein Wirtschaftsförderer müsse gemäß eines neuzeitlichen Konzepts Stadtmarketing betreiben. Dies auch, so ergänzt Kroondíjk, damit sich Handeltreibende ansiedeln. Es gelte vor allem die Leerstände, angefangen bei dem seit Jahren leer stehenden Sauter Gebäude, zu beseitigen. Ansichtssache