Werbefirma hat keinen Bezug zur Stadt-Broschüre

„Wir müssen von einem Betrugsverdacht ausgehen“, schreibt in dieser Woche Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher an zahlreiche Gewerbetreibende der Stadt. Jene nämlich, die in der Imagebroschüre der Stadt geworben und mit der Darstellung ihrer Unternehmen die Finanzierung der Broschüre ermöglicht haben.

In den vergangenen Tagen habe die Stadtverwaltung mehrfach die Information bekommen, dass eine Firma „AK Media“ für eine Neuauflage der Broschüre Werbung erfrage. „Dieses Unternehmen ist weder von uns beauftragt, ebenso haben interne Recherchen ergeben, dass es sich bei dem Unternehmen um ein im Ausland ansässiges Werbeportal handelt“, so Schuhmacher. Für die Stadtverwaltung stehe also fest, dass dieses Unternehmen keinen Bezug zu der Spaichinger Werbebroschüre habe. Daher rate er dringend dazu, die Anfragen unbeantwortet zu lassen.