„Wer aktiv musiziert ist reicher an emotionalen Erfahrungen“

Ab Mai starten neue Kurse der elementaren Musikpädagogik bei der Primtalmusikschule. Einmal wöchentlich findet der Kurs „Musik für Knirpse“ statt. Unter der Leitung von Diplom-Musiklehrerin Claudia Reister wird gemeinsam musiziert, gespielt und getanzt. „Musik für Knirpse“ richtet sich an Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren in Begleitung eines Elternteils. Aufbauend auf diesen Kurs folgt die „Musikalische Früherziehung“ für Kinder von 4 bis 6 Jahren. Bei beiden Kursen kann man in der letzten Aprilwoche an einer kostenlosen und unverbindlichen Schnupperstunde im Nordflügel der Stadthalle Spaichingen teilnehmen. Gemeinsames Musizieren ist ein wichtiger Bestandteil der Kindesentwicklung und weckt verschiedene Begabungen. Musik fördert die Kommunikation und den sozialen Umgang miteinander. Weitere Informationen gibt es unter Telefon: 07424/ 905941 oder info@ primtalmusikschule.de .

Auch die Musikschulen sind von den vergangenen bieden Corona-Jahren betroffen gewesen. Redaktionsleiterin Regina Braungart hat mit Rainer Benner, dem Leiter der Primtalmusikschule, über die letzten Jahre gesprochen.

Herr Benner, langsam öffnet sich das Leben wieder - wie waren die Folgen der Pandemiezeit in Ihrer Musikschule?

Der Lockdown in März 2020 war natürlich der größte Einschnitt in allen Musikschulen. Lediglich Online-Unterricht war noch möglich. Bei sehr jungen Schüler*innen ist diese Form des Musizierens ohne Lehrkraft „vor Ort“ nicht sinnvoll und der Unterricht musste über Monate unterbrochen werden. Auch der Gruppenunterricht an den Grundschulen und der Unterricht in der elementaren Musikpädagogik war über Monate nicht möglich. Die nach und nach eingeführten Lockerungen ermöglichen uns nun wieder einen Unterricht unter normalen Bedingungen.

Sind Schüler und Schülerinnen oder auch Lehrer und Lehrerinnen abgesprungen? Oder lief online alles wie gehabt?

Zu Beginn der Pandemie waren die Schülerzahlen noch recht stabil. Zum Ende des letzten Schuljahres kamen doch einige Abmeldungen mit der Begründung, dass die Schüler*innen „coronamüde“ und überlastet sind und deshalb eine Pause brauchen oder ganz aufhören wollen. Erfahrungsgemäß kann ich jedoch sagen, dass die Kinder nach einer Pause mit dem Musizieren nicht wieder anfangen. Unserem Lehrerteam bin ich sehr dankbar. Aufgrund von Corona hat niemand von den Lehrkräften die Musikschule verlassen. Motiviert und mit viel persönlichem Einsatz hatten sie sich schnell auf den Online-Unterricht eingestellt.

In Zeiten von eingeschränktem öffentlichem Leben könnte man meinen, dass Leute das machen, was sie schon immer mal wollten: ein Instrument lernen oder die Jugendkünste wieder auffrischen. War das so?

Ja, diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Allerdings überwiegend bei erwachsenen Schüler*innen oder Seniorinnen und Senioren, die auch schon konkret wußten, welches Instrument sie lernen wollten. Kinder und Jugendliche finden meist ihr Wunschinstrument über unser Instrumentenkarussell, was jedoch nur in Präsenz möglich ist. Wir hatten in diesen Zeiten, in denen nur Online-Unterricht möglich war, viele Anfragen und eine lange Anfrageliste. Eine Schnupperstunde ist aber auch nur in Präsenz mit einer Lehrkraft, die den Schüler direkt im Blick hat und anleiten kann, sinnvoll.

Wie ist generell die Neigung, wenn es beruflich ruhiger wird und die Kinder aus dem Haus sind, sich seinem früher gelernten Musikinstrument wieder zuzuwenden und dafür Unterricht zu nehmen?

In den letzten Jahren haben wir starken Zuwachs bei den Erwachsenen und Senioren bekommen. Aus dem vor drei Jahren gestarteten Pilotprojekt einer „Erwachsenen-Bläserklasse“ ist nun das Orchester der Primtalmusikschule geworden. Die Ruheständler haben Zeit, üben zum Teil bis zu zwei Stunden täglich und haben eine Disziplin, über die ich in jeder Probe nur staunen kann. Sie waren die ersten, die es kaum erwarten konnten, wieder eine Probe in Präsenz abhalten zu können.

Und am anderen Ende: Ist frühe musikalische Bildung für die Kleinsten auch eine Form der Bewältigung – zum Beispiel solcher Einbrüche wie die Pandemie oder auch des Krieges, den die Kinder ja trotzdem mitbekommen? Was nutzt eine frühe musikalische Bildung überhaupt beim Gedeihen der Kleinsten?

Das ist eine schwere Frage. Sicherlich ist die Bewältigungsstrategie jeden Kindes individuell und somit auch der Nutzen einer frühen musikalischen Bildung. Auf jeden Fall glaube ich, dass Kinder die Folgen der Pandemie oder auch des Krieges für die Zeit des Unterrichts ausblenden können. Ein soziales Miteinander und die Sensibilisierung aller Sinne steht für den Nutzen einer frühen musikalischen Bildung der Kleinsten. Wissenschaftliche Langzeitstudien belegen, dass die Förderung im Kindesalter die Sozialentwicklung und die Konzentrationsfähigkeit ganz besonders beeinflusst. Vor allem nach dem durch Corona und der langen Zeit im Homeschooling diese Schlüsselqualifikationen bei vielen Kindern gelitten haben. Wer aktiv musiziert ist reicher an emotionalen Erfahrungen, an geistigen Entwicklungsmöglichkeiten und an Lebensqualität.