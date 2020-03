Wenn sich der Bügel des Skilift in der Stromleitung verfängt

Bei der Feier anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Skilifts Böttingen fragte Klaus Flad insbesondere bei den Böttinger Pionieren der ersten Stunde nach.

Sofie Häring (Ehefrau eines der bereits verstorbenen Erbauer Hans Häring): „In der Anfangsphase des Skilifts stand eines Tages plötzlich ein Bus mit Schülern aus Tuttlingen vor der Firma Nann, wo ich arbeitete. Die Leute sagten, dass sie zum Skifahren angemeldet seien. In der Zeit hatte kaum jemand in Böttingen ein Telefon. Die Mutter von Hans Mattes „Marusch“ (Maria Ursula) hatte eines. Dort konnten sich Schulklassen anmelden. Bei dieser Anmeldung zum Skitag wurde wohl etwas nicht ausgerichtet und die Kinder kamen überraschend. So musste ich zuerst heim, mich umziehen und die Kasse holen. Dann bin ich mit den Schülern an den Skihang. Ich musste den Lift alleine betreiben, Karten verkaufen und „knipsen“, Bügel geben, in der Hütte den Holzofen anfeuern und dann kamen auch schon die ersten Schüler und wollten Zitronentee. Das war stressig, bis dann Hans Mattes um die Mittagszeit sah, dass der Lift lief und kam, um mir zu helfen.“

Ivo Villing: „Bei der ersten Version des Schlepplifts mit dem Motor des 17-PS-Fendt-Bulldogs kam Werner Mesle aus Dürbheim dem Antrieb mit seiner Jacke zu nahe und es hat ihm die Jacke reingewickelt. Man musste den Traktor durch Abwürgen schnell abschalten. Werner blieb zum Glück unverletzt. Im Winter 1969/70 war ich bei der Bundeswehr in Großengstingen. Als ich an einem Abend nach dreiwöchiger Abwesenheit nach Böttingen zurückkam, war alles dunkel. Wie sich herausstellte, hatte sich ein Bügel vom Skilift in der Stromleitung verfangen und diese beschädigt, weshalb in ganz Böttingen Stromausfall war. Wir hatten viel Spaß am Skihang. An einer Skifasnet bin ich im historischen Frauenkleid Ski gefahren und habe einen Regenschirm sozusagen als Bremsfallschirm benutzt.“

Johannes Haack (ehemals Böttingen, jetzt Schura): „Der Fendt-Bulldog war oben am Hang und sein Motor ging immer mal wieder aus. Dann musste Hans Mattes den Hang hochlaufen und den Motor wieder anlassen.“

Gerhard Tausend: „Als junge Schulkinder sind wir manchmal mit dem Traktor-Schlepplift ohne zu zahlen umsonst hochgefahren, als niemand zugeschaut hat. Wenn Hans Häring dies dann merkte, kam er immer auf uns zu gerannt und hat mit uns gescholten.“

German Mattes: „Nachdem die Installation der ersten Flutlichtanlage abgeschlossen war, fand am gleichen Abend im Schützenhaus die Generalversammlung der Skizunft statt. Da haben wir ein paar Bier getrunken. Als wir dann auf dem Nachhauseweg waren, bekamen wir Lust, endlich die Flutlichtanlage auszuprobieren. Jeder wollte als erster mit Flutlicht fahren. So sind wir nach Hause, haben die Skier geholt, sind mit dem Auto auf die Bitze hoch gefahren und fuhren zum ersten Mal in Böttingen im Flutlicht.“