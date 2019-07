Weniger Unfälle in Spaichingen

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Spaichingen ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 36 auf 310 zurückgegangen. Häufigste Ursache waren Vorfahrtsverletzungen.

Besondere Unfallschwerpunkte, die einer Untersuchung bedürften, gäbe es aber nicht, so Fiormarino. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden hat sich leicht um vier auf 46 erhöht, doch gab es 2018 in Spaichingen keinen Unfalltoten. Alkohol war nur bei einem Unfall im Spiel (im Vorjahr bei drei).

Insbesondere die jungen Leute, so Fiormarino, hätten „kapiert, dass Alkohol am Steuer nichts bringt“. Von 73 Unfallfluchten konnten 29 aufgeklärt werden – 40 Prozent. „Eine so hohe Aufklärungsquote bei Unfallfluchten“, so Fiormarino, „hatten wir noch nie“. (fawa)