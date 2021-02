Weniger Mitglieder, aber mehr Taufen

2020 war ein ungewöhnliches Jahr – auch für die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Spaichingen. Doch eine Entwicklung aus den vergangenen Jahren hat sich auch 2020 fortgesetzt: Die Zahl der Gemeindemitglieder nimmt ab – wenn auch nicht so drastisch wie es die Statistik zunächst nahezulegen schien.

Manchen Leser von „Kirche aktuell“ 1/2021 mag es erschreckt haben, in der Statistik „Das Jahr 2020 in Zahlen“ zu lesen, dass die Zahl der Gemeindemitglieder gegenüber dem Vorjahr 2019 um 408 abgenommen habe: Die Kirchengemeinde – die Katholiken aus Spaichingen und Hausen ob Verena umfasst – habe, so stand zu lesen, im Jahr 2019 noch 6539 Mitglieder gehabt, Ende 2020 waren es nur noch 6131 – 408 weniger als im Vorjahr.

„Auch uns ist intern die hohe Differenz aufgefallen“, so Pfarrer Robert Aubele, „wir konnten aber bisher keine Erklärung finden, allenfalls Spekulationen.“ Nach der Anfrage durch unsere Zeitung hat Pfarrer Aubele sich aber die Mühe gemacht, alle Zahlen der vergangenen Jahre noch einmal zusammenzustellen. „Beim Blick in die jeweilige Jahresstatistik, die wir für die Deutsche Bischofskonferenz erheben, bemerkte ich, dass bereits im Vorjahr (2019) die Zahl der Gemeindemitglieder mit 6539 falsch angegeben wurde. Vermutlich – aber das lässt sich nicht mehr nachvollziehen – wurden hier die Personen mit Nebenwohnsitz mitgezählt. Richtig ist für 2019 die Zahl 6171“, betont Pfarrer Aubele, „und damit eine weniger dramatische Differenz von 40 Personen.“

In der folgenden Ausgabe von Kirche aktuell Nr. 2, die am Mittwoch an 800 Abonnenten in Spaichingen verteilt wurde und die auch zum Mitnehmen in der Kirche ausliegt, wurden die Zahlen dann korrigiert.

Den 57 Kirchenaustritten im Jahr 2020 (2019: 82 Kirchenaustritte) stand nur eine Aufnahme in die Kirche gegenüber (2019 waren es zwei Aufnahmen). Was nun der Grund sein mag für den stetigen Rückgang an Mitgliedern der Kirchen im allgemeinen und der Spaichinger Gemeinde, darüber möchte Pfarrer Aubele nicht spekulieren. Zumindest ein Teil davon, so vermutet er, dürfte aber auch auf junge Leute zurückgehen, die zu Studium oder Ausbildung Spaichingen verlassen und ihren Erstwohnsitz an ihrem Studienort nehmen.

Zum Jahreswechsel hat die katholische Gemeinde neben der Mitgliederentwicklung noch weitere Zahlen des Jahres 2020 vorgelegt – wegen Corona natürlich ein ganz und gar untypisches Jahr. Während die Erstkommunion von 59 Kindern (Vorjahr: 54), darunter elf aus Balgheim, noch gefeiert werden konnte, hat es 2020 keine Firmungen gegeben. Im Vorjahr 2019 hatten noch 44 junge Gläubige das Sakrament der Firmung empfangen. Auch gab es 2020 keine kirchliche Eheschließung in Spaichingen und nur eine kirchliche Hochzeit auf dem Dreifaltigkeitsberg. (2019 waren es noch fünf katholische Eheschließungen in der Stadt, sieben auf dem Berg und drei auswärts.)

Auch die Taufen mussten teilweise unter speziellen Hygieneregeln gefeiert werden, was aber die Anzahl der Taufen auch im Corona-Jahr nicht beeinflusst zu haben scheint. Mit 38 Taufen waren es 2020 sogar drei mehr als im Vorjahr 2019. Recht deutlich angestiegen ist aber auch die Zahl der Beerdigungen: Von 76 im Jahr 2019 auf 83 in 2020.

Selbstverständlich hat sich Corona aber auf die Zahl der Mitfeiernden bei den Gottesdiensten ausgewirkt: Am 2. Sonntag in der Fastenzeit waren es noch 719 Besucher (11,7 Prozent der Gemeindemitglieder) – rund 100 weniger als im Vorjahr 2019, als 821 Menschen am 2. Sonntag nach der Fastenzeit mitfeierten. Am 2. Sonntag im November wurden nur 319 Gottesdienst-Mitfeiernde gezählt (5,2 Prozent), weniger als die Hälfte wie am gleichen Sonntag im Vorjahr mit 719 Mitfeiernden (10,9 Prozent).