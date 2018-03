Weltgebetstagsfrauen sammeln alte Stifte für Projekt

Im Rahmen des diesjährigen Weltgebetstags am 2. März wird auch eine extra Aktion zugunsten von Mädchen vorgestellt.

Im Rahmen dieser Aktion unterstützen die Frauen ein Projekt, das 200 syrischen Mädchen in einem Flüchtlingslager im Libanon zugute kommen soll.

Stifte aller Art - außer Holzstifte - werden recycelt und für jeden ausgedienten Kugelschreiber, Gelroller, Marker und mehr gibt es einen Cent zugunsten der Aktion. Die Sammelboxen werden in beiden Gemeindehäusern (also Martin-Luther-Haus und Edith-Stein-Haus) und in der Bücherei aufgestellt werden.

In der Realschule gibt es bereits schon eine und es wird auch schon fleißig gesammelt. Federführend ist hier Angela Kohler.

Die Aktion wird auch im evangelischen Gemeindebrief und im katholischen „Kirche aktuell“ vorgestellt.

Surinam ist in diesem Jahr das Land, das beim Weltgebetstag im Mittelpunkt steht.

Der Weltgebetstag in Spaichingen findet am 2. März im Edith-Stein-Haus um 19 Uhr statt.

Wer gerne singt, ist eingeladen, bei den Proben vorbei zu schauen.