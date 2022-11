Weltgebetstag der Kolpingsfamilie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim diesjährigen Kolping-Weltgebetstag stand die norditalienische Provinz Südtirol im Mittelpunkt. Etwa 50 Zuhörerinnen und Zuhörer wohnten der Veranstaltung bei. Zuvor jedoch startete der Weltgebetstag mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Anschließend begrüßte der erste Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Michael Wientges, die Anwesenden im Edith-Stein-Haus und zeigte sich erfreut, dass trotz des hervorragenden Wetters die Veranstaltung so gut besucht war.

In der darauffolgenden Präsentation brachte Andreas Hauser, der Wolfgang Widmann vertrat, der Zuhörerschaft die Provinz Südtirol und das dortige Kolpingwerk näher. Dabei wurde deutlich, dass die Südtiroler im vergangenen Jahrhundert viel Leidvolles erfahren mussten. Nachdem man nämlich nach dem ersten Weltkrieg nicht mehr zu Österreich gehörte, sondern zu einer italienischen Provinz wurde, wäre es laut Hauser zu einer systematischen Unterdrückung der Bewohner Südtirols durch den italienischen Faschismus gekommen. Infolgedessen hätte man „die Wahl zwischen Pest und Cholera“ gehabt. Entweder in Südtirol wohnhaft bleiben und die eigene Kultur aufgeben oder aber das Land verlassen müssen - wie es zu der damaligen Zeit so viele taten.

Zum Verlust der eigenen Kultur gehörte im Übrigen auch, dass es zur Auflösung der Südtiroler Kolpingsfamilien gekommen sei, von denen im 19. Jahrhundert drei sogar von Adolph Kolping selbst gegründet wurden. Diese wären erst wieder nach dem zweiten Weltkrieg erlaubt gewesen.

Mittlerweile könne laut Hauser die Südtiroler Kultur praktisch wieder vollumfänglich gelebt werden und so seien „die 14 Südtiroler Kolpingsfamilien mit ihren insgesamt etwas 1500 Mitgliedern auch längst wieder voll aktiv“.

Dabei würden ihre Aktivitäten, Projekte und Unternehmungen denen der heimischen Kolpingsfamilien sehr ähneln. So stünden neben Ausflügen, Besichtigungen, Vorträgen oder Ferienlagern vor allem auch Hilfsprojekte wie die Förderung von Kleinbauerinnen und Kleinbauern im Nordwesten Tansanias, die WomenINitiative zur Stärkung und Unterstützung der Frauen in Albanien oder Lehrlingspatenschaften vor Ort im Vordergrund.

Zum Ende beschloss Hauser seinen Vortrag mit einem Zitat Adolph Kolpings, das den geschichtlichen Hintergrund der Südtiroler anschaulich verdeutlicht: „Wenn man Freud und Leid miteinander teilt, wächst man zusammen“.