Weitere Kinderärztin für das MVZ Spaichingen

Mit Lama Khamis, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, bekommt die Kinderarztpraxis des Medizinischen Versorgunszentrums (MVZ) Spaichingen eine weitere Kinderärztin. Neben Abreika Burwak, die seit November 2020 die Kinderarztpraxis betreibt, verstärkt nun Lama Khamis das Team und ergänzt das Behandlungsangebot auch durch ihre Expertise im Ultraschall von Hüfte, Abdomen und Gehirn.

Die erfahrene Ärztin arbeitete vor der Tätigkeit im MVZ Spaichingen als Assistenzärztin in der Kinderklinik am Universitätsklinikum Jena, wo sie auch einen Großteil ihrer ärztlichen Weiterbildung zur Kinderärztin absolvierte sowie an der Kinderklinik des Klinikums Hochsauerland in Arnsberg. Frau Khamis ist verheiratet und hat zwei Kinder. Gemeinsam mit ihrer Familie wohnt sie im Landkreis Tuttlingen. Ihr Mann ist ebenfalls Arzt und als Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Landkreis Tuttlingen tätig. „Ich freue mich auf die Arbeit mit meinen Kolleginnen und einfach darauf, dass ich für die Kinder und Familien im Landkreis Tuttlingen da sein darf“, so Lama Khamis.

„Dass wir mit Frau Khamis nicht nur eine gut ausgebildete Kinderärztin, sondern auch eine sehr sympathische Kollegin für unsere Kinderarztpraxis gewinnen konnten, war für uns ein absoluter Glücksfall. Die Zusammenarbeit zwischen Frau Khamis und Frau Burwak garantiert Kontinuität für die Behandlung und Betreuung der Kinder und ihrer Familien in der Kinderarztpraxis im MVZ Spaichingen und unterstützt die kinderärztliche Versorgung im Landkreis Tuttlingen“, freut sich Personaldirektor Oliver Butsch.

Termine können unter der bekannten Telefonnummer 07424 / 95 04 020 oder per Mail unter kinderarztpraxis-mvz@klinikum-tut.de vereinbart werden.