Weiter keine evangelischen Präsenzgottesdienste

In einer virtuellen Sondersitzung hat sich der Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Spaichingen mehrheitlich dafür ausgesprochen, bis zunächst einschließlich 7. März weiter die Präsenzgottesdienste auszusetzen und dafür über „Youtube“ jeden Sonntag einen Gottesdienst ins Netz zu stellen.

Bei dieser Entscheidung habe es sich der Kirchengemeinderat nicht leicht gemacht, heißt es in der Pressemitteilung, da zunehmend zu spüren und zu hören sei, dass Gemeindeglieder sich zu einem „normalen“ gemeinsamen Gottesdienst zurücksehnen. Es wird dabei auf ein schlüssiges Hygienekonzept verwiesen und die sinkenden Ansteckungszahlen, die bereits unter 50 in der Woche gefallen sind. Gleichzeitig sind Gottesdienstfeiern von politischer Seite erlaubt. Der Kirchengemeinderat nehme diese Bedürfnisse sehr ernst, möchte aber in Anlehnung an den allgemeinen Lockdown bis zunächst 7. März jetzt ebenfalls noch diese Zeit abwarten. Es geht dabei noch um drei Sonntage, eine überschaubare Zeit, für die der Kirchengemeinrat bittet, noch den Atem aufzubringen.

Dabei gehe es dem Kirchengemeinderat bei dieser Entscheidung auch um die Solidarität mit anderen Gruppen und Menschen, die ebenfalls mit Einschränkungen leben müssen, die andere Menschen schützen, verpflegen und betreuen, mit Ärzten und den Krankenhäusern und nicht zuletzt mit all denen, die ebenfalls keine Veranstaltungen durchführen dürfen, ihre Geschäfte nicht öffnen dürfen und ihre Kontakte auf ein Minimum reduzieren sollen. „Wir wollen“, so Pfarrer Johannes Thieman in der Pressemitteilung, „weiter achtsam miteinander umgehen, in Respekt vor unseren Mitmenschen und uns gegenseitig unterstützen und stärken, so gut es uns allen möglich ist.“