„Weit über das rein Handwerkliche hinaus“

„Keramik trifft Musik“ oder „Ton in Ton“ hätte man die Eröffnung der Ausstellung von Angelika Karoly betiteln können. Den etwa 150 Gästen wurde im Festsaal des Gewerbemuseums nämlich viel mehr als eine reine Auftaktveranstaltung zu einer Kunstausstellung geboten.

Die Keramik-Künstlerin hatte ihre langjährige griechische Freundin, die Pianistin Anna Panagopoulos eingeladen. Und so wurde aus dem Rendezvous der beiden hochbegabten Damen, die sich ja beide dem Ton in seiner doppelten Bedeutung verschrieben haben, eine Art „Keramikkonzert“: Das Ur-Material Ton konzertierte mit dem Klangelement Ton.

„So viele wie heute waren kaum einmal da“ stellte Thomas Steidle, der Vorsitzende des Spaichinger Heimatvereins, fest. Die Stühle waren längst ausgegangen. Etliche Besucher mussten mit Stehplätzen vorlieb nehmen, so dass Karolys Kunstobjekte auf ihren Sockeln von allen Seiten von den Gästen eingekreist wurden. Bewegende Text habe er auf der Homepage der Künstlerin gefunden, so Steidle: Die Künstlerin verrate dort von sich, dass sie Durst habe, neuen Ideen nachzuspüren, getrieben vom Hunger nach Poesie.

Plädoyer für das Kunsthandwerk

Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher zeigte sich ebenfalls beeindruckt davon, wie Angelika Karoly die Dinge sieht und in Kunst umsetzt: „Sie suchen, Himmel und Erde zu vereinen“. Ein weiter Spannungsbogen sei charakteristisch für ihr Schaffen; ihre Werke trügen die Botschaft in sich, dass sie „im Reduzierten das Wesentliche zu entdecken suche“. Die schönen, zufriedenen Gesichter der Porträts und die lichtdurchfluteten Objekte verrieten ihm, dass die Künstlerin nach innerer Ausgeglichenheit suche und in sich ruhe. Er sei stolz, eine solche Künstlerin in Spaichingen zu haben.

Museumsleiterin Angelika Feldes hielt in ihrem Einführungsvortrag zur Ausstellung „Terra – nah und fern – Variationen in Ton und Porzellan“ ein Plädoyer für das Kunsthandwerk. Angelika Karoly habe sie extra darum gebeten, weil sie sich in ihrem künstlerischen Schaffen in der Tradition und Nachfolge der „Arts & Crafts-Bewegung“ sehe, die ab der Mitte der 19. Jahrhunderts mit dem Kunstkritiker John Ruskin von England ausging.

Sie wandte sich gegen die fehlende Ästhetik der „von seelenlosen Maschinen gefertigten Massenprodukte“. Kunstgewerbemuseen und Kunstgewerbeschulen seien damals gegründet worden, um Künstlern, Kunsttheoretikern und Kunstsammlern ein künstlerisches Schaffen im Gegensatz zum industriell hergestellten Massenprodukt zu ermöglichen. „Die Unmittelbarkeit von Produzent und Material“ mache das Kunsthandwerk aus. Der Keramikkünstler bearbeite sein Material Ton mit puren Händen. „Das Arbeiten mit Ton, das Töpfern und Modellieren, wird zu einem archaischen Vorgang und geht damit weit über das rein Handwerkliche hinaus.“ Gerade das Gewerbemuseum sei ein höchst sinnvoller Platz, um Karolys Keramik-Objekte auszustellen.

Die Pianistin Anna Panagopoulos setzte mit ihrer Klaviermusik auf dem weißen Förster-Flügel ihre Ton-Kunst dagegen oder vereinigte sich mit ihr – ganz wie man es sieht. Sie spielte zwischen den einzelnen Wortbeiträgen herrliche, folkloristisch durchdrungene Werke – schwelgte musikalisch in indischer Gartenkunst oder machte Stimmung mit venezolanischen und griechischen Tänzen aus ihrer Heimat.

Anschließend bewirtete der Heimatverein Spaichingen die Gäste.