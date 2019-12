Weihnachtszeit mit allen Sinnen genießen

In unserem „nachhaltigen Adventskalender“ geben wir an jedem Erscheinungstag im Monat Dezember Anregungen und Ideen, wie Sie die Adventszeit und Weihnachten nachhaltig, ökologisch und auch besinnlich feiern können.

Diese besondere Festzeit kann man mit allen Sinnen genießen: Zu Weihnachten gehören auch besondere Düfte. Im Klosterladen auf dem Dreifaltigkeitsberg gibt es zum Beispiel Weihrauch in verschiedenen Sorten. „Es gibt Weihrauch in den Duftrichtungen Zitrone, Vanille, Rosen oder Lavendel. Und es gibt spezielle Mischungen wie zum Beispiel ,für Geist und Seele’ oder ,Drei-Königs-Weihrauch’“, so Gabi Balk vom Klosterladen. In ihnen ist Weihrauch aus Eritrea, Aden im Jemen oder aus Indien mit verschiedenen Blüten und weiteren duftenden Pflanzenstoffen wie Myrrhe gemischt. Der Klosterladen auf dem Dreifaltigkeitsberg ist von Mittwoch bis Samstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dort gibt es auch die passendenn Stövchen zum Verbrennen des Weihrauchs.

„Weihrauch wird im Gottesdienst bei besonders feierlichen Anlässen verwendet“, weiß Pater Otto Weber von den Claretinern auf dem Dreifaltigkeitsberg. Der Rauch steige wie ein Gebet auf zu Gott. „Im Hochamt“, so Pater Otto, „wird nach der Gabenbereitung von den Ministranten auch das Volk beräuchert als Aufforderung, sein Leben als Hingabe zu Gott aufsteigen zu lassen.“