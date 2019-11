Weihnachtsmarkt trotzt dem Regen

Weihnachtslieder, Glühwein und Lebkuchen - wer schon vor dem ersten Advent Weihnachtsstimmung spüren will, muss nur den Spaichinger Weihnachtsmarkt besuchen. Der wurde am Freitag eröffnet. Mit Glühwein und Regenschirm haben die Besucher dem nassen Wetter getrotzt. Der Weihnachtsmarkt findet das erste Mal in der Bahnhofsstraße statt. Offiziell eröffnet wurde der Markt nicht. Weil die Händler ihre Stände schon früher als 17 Uhr eröffnen wollten, habe es laut Stadt keine Eröffnung gegeben.