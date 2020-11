Weihnachtsbaumverkauf startet

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr organisiert die Kolpingsfamilie Spaichingen in diesem Jahr wieder einen Christbaumverkauf. Aufgrund der Corona-Maßnahmen findet dieser jedoch voraussichtlich nicht vor Ort, sondern lediglich online statt. So kann auf der vereinseigenen Homepage www.kolping-spaichingen.de bis spätestens zum 7. Dezember die Baumbestellung aufgegeben werden. Der Christbaum wird dann am Freitag, 11. Dezember, beziehungsweise am Samstag, 12. Dezember, direkt nach Hause und kontaktlos vor die Eingangstür geliefert. Der Preis für einen kleinen Baum (150 bis 180 Zentimeter) beläuft sich auf 28 Euro zuzüglich Spende für die Lieferung, der Preis für einen großen Baum (180 bis 230 Zentimeter) auf 35 Euro plus Spende für die Lieferung. Garantiert werden hochwertige Nordmanntannen aus dem Schwarzwald, welche frei von Pestiziden sind. Wegen der Abstandsregeln bittet die Kolpingsfamilie darum, das Geld im Voraus zu überweisen.