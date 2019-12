Weihnachtsbäume voller Kinderwünsche

Ein engagiertes Helferteam des Kinderschutzbunds Spaichingen hat sich am Donnerstag gefreut, 260 Kindern ein paar Tage vor Weihnachten ein Wunschweihnachtsgeschenk im Martin-Luther-Haus zu übergeben.

In den drei Apotheken Oehrle, dem Kaufhaus Maka, der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, der Kreissparkasse in Spaichingen und dem Rathaus in Hausen ob Verena standen die Weihnachtsbäume seit Beginn der Adventszeit mit den Wunschkarten der Kinder. Besucher konnten die Wunschkarten abhängen, mitnehmen und das Geschenk besorgen.

Unterstützt wurde der Kinderschutzbund außerdem von der Firma Heizungsbau Merkt in der Hindenburgstraße, die anstelle von Kundengeschenken an der Kinderschutzbund Weihnachtsaktion mitmachten. Die Leintalgrundschule in Frittlingen besorgt schon seit vielen Jahren Wunschgeschenke und unterstützt die Aktion zudem mit einem großen Geldbetrag. Der Kindergarten St. Franziskus in Spaichingen beteiligt sich ebenso schon seit vielen Jahren mit dem gesammelten Geld von St. Martin. Die Erzieherinnen ziehen mit den Kindern des Kindergartens los und besorgen Geschenke für Kinder, denen es nicht so gut geht. Buch Greuter spendete einen großen Karton mit Bücher, die sich die Kinder zusätzlich aussuchen konnten.

Alle Geschenke werden in der Paracelsusapotheke in Spaichingen gesammelt, bevor sie an die Kinder ausgegeben werden. „Die Geschenke sind alle sehr liebevoll, kunterbunt weihnachtlich verpackt und oft noch mit einer persönlichen Karte oder Selbstgebasteltem versehen“, heißt es in der Pressemitteilung des Kindersczutbund. Der Kinderschutzbund sei jedes Jahr „überwältigt“ von der Bereitschaft vieler Menschen, bei dieser Aktion mit Herzblut dabei zu sein.

Die Kinder haben sehr unterschiedliche Wünsche vom Puzzle, Puppe, Lego, Polizeiauto, Barbie und sogar eine warme Winterjacke oder Winterstiefel stehen auf den Wunschzettel der Kinder. Die größeren Kinder wünschen sich oft Gutscheine, um sich ihre Wünsche selbst zu kaufen. Leuchtende, strahlende Kinderaugen seien bei der Geschenkeübergabe zu sehen, dass einem ganz warm um das Herz werde ...

Diese Jahr wünschte sich ein Junge ein gebrauchtes Fahrrad, und als er dieses bekam hüpfte er vor Freude und konnte es nicht fassen, dass der Kinderschutzbund dank eines Spenders diesem Jungen seinen Wunsch erfüllen konnte. „Das war Gänshautgefühl, diese Freude mit zu erleben“, so die Pressemitteilung.

Bei Kinderpunsch, Weihnachtsgebäck und Kuchen, gesponsert von der Bäckerei Büchle und den Kinderschutzbundfrauen, können die Kinder und ihre Eltern sich im Martin-Luther-Haus verwöhnen lassen und die Adventszeit genießen.