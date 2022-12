Weihnachtliche Stubete mit Fidelius Waldvogel

Einen unaufgeregten und gemütlichen Abend auf der warmen Ofenbank gibt es in der Aula des Spaichinger Gymnasiums.

Dort singt und erzählt Urgestein Fidelius Waldvogel alias Martin Wangler, bekannt aus der SWR-Serie „Die Fallers“ in der Rolle des Bernd Clemens, am Freitag, 9. Dezember um 20 Uhr alte und neue Lieder und Geschichten aus dem Schwarzwald. Mit Akkordeon- und Gitarrenbegleitung lässt Fidelius die alte Tradition der Stubete als abendliches, geselliges Zusammentreffen der Nachbarschaft neu aufleben. Winter, Weihnacht, Jahresaus- und -anklang geben ihm Futter für mögliche und unmögliche Geschichten, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Wer sein Strickzeug, Häkelnadel oder sonst was zum Basteln dabei hat, ist für diesen Abend bestens gerüstet.

In der Laudatio zum Kleinkunstpreis hieß es :„Martin Wangler scheint Fidelius Waldvogel nicht zu spielen – diese Figur hat er sich auf den Leib geschrieben beziehungsweise aus dem Leib geschnitzt.“

Karten gibt es im Vorverkauf (13 Euro, 10 Euro für Schüler) in der vhs Geschäftsstelle in Spaichingen, Marktplatz 19/1, oder an der Abendkasse ab 19.15 Uhr (15 Euro, 12 Euro für Schüler).