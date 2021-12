Weihnachten inder evangelischen Kirche

Zu ihren Gottesdiensten über Weihnachten lädt die Evangelische Kirchengemeinde Spaichingen herzlich ein. Durch die Pandemieumstände können diese Gottesdienste nicht, wie sonst üblich gefeiert werden. Dennoch versucht die Kirchengemeinde allen ein Angebot zu machen, die trotz Kontaktbeschränkungen gerne an Heiligabend einen Gottesdienst in der Kirche besuchen möchten. Für alle Gottesdienste in der Kirche gilt Maskenpflicht und es darf zurzeit nicht gesungen werden. Folgende Gottesdienste sind geplant:

Um 15 Uhr gestaltet der Chor „Choropax“ den Gottesdienst mit. Zu diesem Gottesdienst bittet die Kirchengemeinde um vorherige Anmeldung, da die Besucherzahl auf 100 beschränkt ist. Es gilt 2 G, beim Betreten der Kirche wird dies überprüft. Um 16.30 Uhr findet ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel hinter dem Gewerbemuseum im Stadtgarten statt. Auch hier gilt Maskenpflicht. Des Weiteren sollen sich alle Besucher bei den Ordnern entweder mit der Luca-App registrieren lassen oder ihren Namen angeben. Um 18.30 Uhr gestaltet der Posaunenchor den Heiligabendgottesdienst mit, eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Besucherzahl ist auf 100 Besucher begrenzt und es gilt ebenfalls 2 G. Der Impf- oder Genesenennachweis wird am Eingang überprüft und jeder Besucher muss sich über die Luca-App registrieren oder seinen Namen schriftlich hinterlegen.

Die Christmette um 22 Uhr wird unter den gerade geltenden „normalen“ Bedingungen gefeiert, das heißt, die Besucherzahl ist reduziert und ohne G Regel. Es besteht Registrierungspflicht.

Am 1. und 2. Weihnachtstag gibt es jeweils um 10 Uhr Gottesdienste, die bisher üblichen Regelungen haben weiterhin ihre Gültigkeit – ohne Anmeldung und ohne G.