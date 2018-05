Weihbischof Kreidler kommt nach Denkingen

Weihbischof Johannes Kreidler kommt am Samstag, 5. Mai, nach Denkingen. Anlass ist das Jubiläum 1200 Jahre Ersterwähnung, das die Gemeinde Denkingen in diesem Jahr feiert. Der Weihbischof wird zusammen mit Pater Sabu Palakkal und der Gemeinde am Anfang des Marienmonats Mai in der Kirche St. Michael um 19 Uhr eine feierliche Maiandacht feiern, die zugleich als die alljährliche gemeinsame Maiandacht der Seelsorgeeinheit Klippeneck-Primtal gefeiert wird.

Im Anschluss an die Andacht ist eine Prozession zur Marienstatue am Pfarrhaus vorgesehen. Kirchenchor und Musikkapelle werden die Maiandacht und die Prozession musikalisch gestalten und umrahmen. Auch die Kinder und die Erzieherinnen vom Kindergarten St. Paul sowie die Fahnenordnungen der Vereine nehmen an den Feierlichkeiten teil.

Auf dem Kirchenvorplatz wird Weihbischof Johannes Kreidler die neu errichtete Gedenkstele zum 1200-Jahr-Jubiläum segnen. „Der Gedenkstein mit Jahreszahl, Datum und mit dem Schriftwort aus dem Korintherbrief: ,Seid wachsam, steht fest im Glauben!’ (1 Kor 16,13) soll für die ganze Gemeinde ein Anstoß und Impuls sein, fest zu ihrem Glauben zu stehen und ihn mutig zu bezeugen“, so Norbert Anton Schnee, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats St. Michael Denkingen. Steinmetz Andreas Schnee sorgte für den Entwurf und die Gestaltung der Stele.

Im Anschluss an die Feier lädt die Kirchengemeinde ein zur Begegnung im Kirchgarten.