Wehinger Rathaus baut Dienstleistungen aus

Im Wehinger Rathaus hat sich im Dienstleistungsbereich einiges geändert. Wie Bürgermeister Gerhard Reichegger am Montag bei einer Vorstellungsrunde im Rathaus ankündigte, sei man im Beratungsbereich auf verschiedenen Ebenen einen bürgerfreundlichen Schritt vorangekommen.

Obwohl das Wehinger Rathaus kein Notariat mehr beherbergt, hält Notarin Monika Mey immer montags ab 16.30 Uhr einen Zeitkorridor für Beratungsgespräche frei. Angelika Schinacher von der Mikado-Nachbarschaftshilfe steht immer mittwochs von 9 bis 11 Uhr für Beratungsgespräche zur Verfügung. Elisabeth Weber fungiert als Integrationsmanagerin immer montags von 13 bis 17 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr im Rathaus. Darüber hinaus bietet sie flexible Beratungstermine je nach Bedarf an. Zielgruppe sind geflüchtete Personen, die eine 24-monatige Gemeinschaftsunterkunft hinter sich haben und nun in der Anschlussunterbringung betreut werden sollen. Schwerpunkte ihrer Arbeit, so Weber, seien das Lösen von Alltagsproblemen und die Förderung der Selbständigkeit der zu betreuenden Personen.

Die Agentur für Arbeit wird durch Gülay Yavuz im Rathaus immer am ersten Montag im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr vertreten sein. Henner Knüppel bietet seine Sprachkursdienste einmal wöchentlich im Sitzungssaal des Rathauses an. Seit eineinhalb Jahren ist er der Mann für das Erlernen der deutschen Sprache. Auch die Deutsche Rentenversicherung bietet einmal im Monat eine Sprechstunde nach besonderer Ankündigung im Wehinger Rathaus an. Dazu können derzeit keine personellen Angaben gemacht werden. Insgesamt aber ist durch dieses Gesamtpaket das Dienstleistungsangebot um wichtige Faktoren erweitert worden. Wer Beratungsbedarf hat, kann sich im Rathaus über die aktuellen Beratungstermine informieren und Termine vereinbaren.